PazdelRío pide mantener arancel del 35 % al alambrón importado de China y Rusia

La siderúrgica PazdelRío pidió al Gobierno Nacional mantener el arancel del 35 % a las importaciones de alambrón provenientes de países con los que Colombia no tiene tratados de libre comercio (TLC), especialmente China y Rusia.
La empresa considera que la medida ha contribuido a equilibrar las condiciones de competencia del sector durante los últimos dos años.
En ese contexto, señaló que mantener el arancel mediante un mecanismo diferente al decreto vigente permitiría proteger la producción nacional frente a las distorsiones del mercado internacional del acero.
«No estamos solicitando un incremento arancelario. Nuestra petición es concreta: mantener el arancel vigente mediante un mecanismo diferente al decreto que rige hasta hoy, teniendo en cuenta que, durante los últimos dos años, ha contribuido a acercar las condiciones de competencia del alambrón importado a las del producto nacional», afirmó Pedro Blanco, presidente ejecutivo de PazdelRío.
La empresa advirtió que eliminar la protección arancelaria sin establecer una medida equivalente dejaría al mercado colombiano expuesto a mayores importaciones de acero procedentes de países sin TLC, lo que podría afectar a los productores locales y el empleo. Según la compañía, economías como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, los países de la Unión Europea e India mantienen medidas para enfrentar las distorsiones del mercado siderúrgico internacional, incluidos los subsidios y las prácticas de comercio desleal.
El impacto del arancel en la industria de Boyacá
PazdelRío destacó la importancia de mantener estas medidas para la economía de Boyacá, departamento en el que la siderúrgica representa cerca del 33 % del producto bruto industrial y genera empleo para aproximadamente 7.000 personas, entre trabajadores directos e indirectos y pensionados vinculados a la compañía.
Según sus cifras, PazdelRío adquiere anualmente bienes y servicios por más de $1,2 billones a cerca de 1.500 proveedores, de los cuales el 85 % se encuentran en Boyacá.
Blanco también cuestionó las condiciones de competencia frente a los productores internacionales, particularmente los de China, que, según la empresa, reciben subsidios estatales equivalentes a 15 veces el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
«Ninguna empresa puede competir contra un Estado. Ese es el desafío que enfrenta hoy la industria siderúrgica frente a determinados productores internacionales, particularmente de China, que cuentan con un respaldo estatal que otorga 15 veces más subsidios que el promedio de los países de la OCDE», señaló el directivo.
El alambrón es un insumo utilizado en la construcción y en diferentes actividades industriales. De acuerdo con PazdelRío, representa el 40 % de su producción total y equivale a cerca del 50 % del alambrón comercializado en Colombia.
La compañía sostuvo que su solicitud no busca perjudicar a otros actores de la cadena de la construcción. En ese sentido, indicó que, durante la aplicación de la medida de salvaguardia, los productos derivados del alambrón contribuyeron con apenas 0,13 puntos porcentuales a la variación de los costos de las edificaciones.