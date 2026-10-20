Premercado | Mercados globales caen tras incertidumbre sobre IA y petróleo sube por riesgo de suministro

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas cayeron el martes ante la renovada preocupación por la financiación y la rentabilidad del auge de la inteligencia artificial, que pesó sobre las acciones tecnológicas en una semana cargada de resultados empresariales.
Corea del Sur lideró las pérdidas regionales, con su Kospi bajando un 3,7 %, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 1,2 %, incluso cuando las acciones de semiconductores estadounidenses rebotaron el lunes.
El índice MSCI Asia Pacífico retrocedió un 0,8 %, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,1 % y el CSI 300 de China cedió un 0,5 %. El Shanghai Composite avanzó un 0,1 %.
Por otra parte, el Banco Popular de China mantuvo su tasa preferencial de préstamos a un año en el 3,00 % y la de cinco años en el 3,50 % el martes, dejando ambas inalteradas por decimoséptimo mes consecutivo, tras un crecimiento del tercer trimestre mejor de lo esperado que redujo la urgencia de una relajación monetaria a corto plazo.
La decisión no ofrece ningún alivio adicional en las tasas para los prestatarios, mientras que el banco central estudia por separado sustituir su tasa de repos inversos a siete días por la tasa a un día como principal referencia de política monetaria, con el fin de mejorar la transmisión de la política monetaria.
Mercados de Europa
Las acciones británicas cayeron el martes, ya que los disturbios callejeros en Francia y el conflicto no resuelto entre Estados Unidos e Irán superaron las señales de enfriamiento del mercado laboral del Reino Unido.
El FTSE 100 cayó un 0,36 %. El DAX de Alemania perdió un 0,80 % y el CAC 40 de Francia retrocedió un 0,43 %. La libra esterlina subió un 0,30 % hasta US$1,3346.
En cuanto a los datos del Reino Unido, el desempleo cayó al 4,7 % en los tres meses hasta agosto, frente a la previsión del 4,9 %, aunque las vacantes descendieron a 691.000, el nivel más bajo desde 2014 fuera del período de pandemia.
El crecimiento salarial total se desaceleró al 3,7 % desde el 3,9 %, enviando señales mixtas al Banco de Inglaterra antes del informe de inflación del miércoles.
Las autoridades francesas impusieron toques de queda parciales en varias ciudades el lunes por la noche tras los disturbios generalizados del fin de semana. París prohibió las concentraciones a partir de cierta hora y estableció un toque de queda en los alrededores de la Plaza de la República y Les Halles.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros del S&P y del Nasdaq apuntaban a la baja el martes, ya que las acciones tecnológicas volvieron a verse golpeadas por la incertidumbre en torno al comercio de inteligencia artificial, mientras los inversores también se preparaban para una avalancha de resultados corporativos.
Las caídas en el mercado previo a la apertura fueron especialmente pronunciadas en las empresas estadounidenses de nube especializada (neocloud), incluida CoreWeave, cuyas acciones han caído en los últimos días por temores relacionados con su elevada carga de deuda. Sus competidoras Nebius e Iren también retrocedieron antes del toque de apertura.
En una nota que reitera su calificación de “reducir” sobre CoreWeave, analistas de HSBC advirtieron que el aumento de los rendimientos y las preocupaciones en el mercado de deuda podrían “impedir que las empresas neocloud construyan capacidad especulativa, que podría haberse ofrecido bajo contratos a corto plazo muy lucrativos”.
Además, los analistas de Vital Knowledge argumentaron que las últimas turbulencias del sector de la IA estaban vinculadas a un informe de Reuters según el cual OpenAI, creadora de ChatGPT, está acelerando sus planes de captación de fondos para reunir más efectivo antes de la posible salida a bolsa de su rival Anthropic y “por si el mercado de OPV se vuelve menos favorable en los próximos meses”.
Mientras tanto, SpaceX, de Elon Musk, y el gigante del streaming Netflix se encuentran entre los protagonistas de los resultados que se publicarán tras el cierre del mercado.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo se mantuvieron cerca de un máximo de cinco meses el martes, mientras los traders evaluaban informes sobre nuevos ataques a embarcaciones y ofensivas hutíes contra infraestructuras energéticas en Arabia Saudí.
Los futuros de referencia del petróleo Brent subían un 0,8 % hasta los US$110,48 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaban un 1,3 % hasta los US$105,02.
El Brent cerró el lunes rozando un máximo de cinco meses, a pesar de haber caído antes durante la sesión tras informes que apuntaban a un posible avance en las negociaciones mediadas entre Estados Unidos e Irán.
Sin embargo, ese descenso fue breve, según señalaron analistas de Deutsche Bank en una nota. Los precios del petróleo volvieron a dispararse después de que el primer vicepresidente de Irán afirmara que el país “no tiene más opción que ejercer su soberanía” sobre el estrecho de Ormuz, lo que agravó los temores sobre interrupciones en el suministro de crudo en este punto de paso estratégico.
En otra línea, los precios del oro bajaron el martes, extendiendo las pérdidas por tercera sesión consecutiva, ya que el elevado precio del petróleo avivó las preocupaciones sobre la inflación y ensombreció las perspectivas de la política monetaria estadounidense antes de la reunión de la Reserva Federal la próxima semana.
El oro al contado había caído un 0,4 % hasta los US$4.123,32 y los futuros del oro bajaban un 0,5 % hasta los US$4.141,09. El metal precioso cayó un 0,6 % en la sesión anterior, tras registrar una pérdida semanal.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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