Según Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el combustible pasó de representar 28 % a 38 % de los costos operativos de las aerolíneas de la región en un año y el gasto total en ese rubro subió cerca de 80 %.
Cerdá presentó las cifras en ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2026, que se realiza en Ciudad de México y al que Valora Analitik asiste como medio invitado.
De acuerdo con ALTA, el cálculo compara el segundo trimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026 y se basa en los reportes financieros de aerolíneas que concentran más de 80 % del tráfico de pasajeros de las compañías de la región.
“Seguimos creciendo, sí, pero bajo presiones que se escapan de nuestro control”, dijo Cerdá.
Según el gremio, entre enero y julio de este año el tráfico de pasajeros en América Latina y el Caribe creció 2 %, la carga 3,6 % y las operaciones cerca de 3 %.
Las aerolíneas abrieron más de 90 rutas nuevas hacia, desde y dentro de la región.
Cerdá comparó el crecimiento del sector con el de la economía: Según el Banco Mundial, en la última década el PIB de la región creció en promedio 1,3 % al año, por debajo de otras economías emergentes.
De acuerdo con ALTA, en ese mismo periodo el tráfico aéreo aumentó 36 % y la economía 14 %, es decir, la aviación creció 2,6 veces más rápido que el PIB.
Según datos de IATA, un habitante de la región hace en promedio menos de 0,7 viajes en avión al año, frente a cerca de 2,7 en Estados Unidos. El directivo dijo que la meta es superar un viaje por persona en los próximos diez años.
Cargos e infraestructura, los frenos del sector en América Latina
Cerdá empezó por México, país sede del foro: Según cálculos de ALTA con tarifas de octubre, en un tiquete sencillo entre Ciudad de México y Guadalajara los impuestos y tasas representan 65 % del precio final y en un vuelo de Ciudad de México a Miami, casi 60 %.
México también prevé aumentar en 2027 el Derecho de No Residente, un cobro que paga cada visitante extranjero que entra al país.
De acuerdo con ALTA, con un alza de unos US$10, los cargos obligatorios para un viajero extranjero en un viaje internacional de ida y regreso pasarían de unos US$130 a cerca de US$140, el nivel más alto entre los mercados que analizó el gremio, por encima de Jamaica y República Dominicana.
Según el mismo cálculo, en Colombia esos cargos suman unos US$66.
Para Brasil, que está aplicando su reforma tributaria al consumo, ALTA estimó que un impuesto de 26 % sobre los tiquetes reduciría la demanda en unos 25 millones de viajes al año, cerca de 70.000 pasajeros menos por día.
Destacado: Latam y ALTA alertan por las limitaciones del Aeropuerto El Dorado y la congestión aérea en la región.
Según ALTA, en Lima el número de pasajeros en conexión cayó casi 14 % entre enero y julio, después de que a comienzos de año empezó a cobrarse una tarifa de conexión internacional.
Para el caso de Colombia, Bogotá estuvo entre los aeropuertos que más ganaron pasajeros en conexión entre enero y julio, con un aumento cercano a 20 %, por detrás de San Salvador y por delante de Ciudad de Panamá.
Cerdá, sin embargo, citó a El Dorado como ejemplo de un aeropuerto donde la demanda ya supera la capacidad.