El aeropuerto El Dorado, de Bogotá, sigue limitado a 74 operaciones por hora, aunque las aerolíneas le propusieron al gobierno anterior un plan para llevarlo a 80. Así dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, en el ALTA AGM & Airline Leaders Forum de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). El encuentro se realiza en Ciudad de México y Valora Analitik asiste como medio invitado.
Alvo, que también preside el comité ejecutivo de ALTA, dijo que las mejoras requerían inversiones pequeñas y “no eran difíciles de conseguir”.
Advirtió además que las obras previstas en el aeropuerto complicarán los próximos meses.
Peter Cerdá, CEO de ALTA, dijo que el gremio ha tenido buenas conversaciones con el nuevo gobierno colombiano, al que ve interesado en ampliar la conectividad aérea.
Una región congestionada
Según Cerdá, más de la mitad de los aeropuertos de América Latina están severamente congestionados, porque el crecimiento del tráfico de la última década no se planificó entre la industria y los gobiernos.
Como construir una pista o una terminal toma diez años o más, el gremio pide planes aeronáuticos que superen los periodos presidenciales de los países.
En Colombia, dijo, la mayoría de los turistas todavía viaja por carretera y la aviación podría captar esa demanda si los gobiernos revisan la carga tributaria del sector.
Destacado: IATA propone estos cambios en El Dorado para mejorar la operación sin encarecer precio de los tiquetes.
América Latina, añadió, cobra más impuestos al transporte aéreo que Europa, Norteamérica y Asia.