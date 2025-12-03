Listas al Congreso calientan la campaña: pugnas internas y fichas fuertes marcan la carrera al 2026

Mientras avanza el calendario electoral, los partidos políticos empiezan a cerrar filas alrededor de quiénes encabezarán sus listas al Senado y la Cámara en las elecciones legislativas de 2026.
En Colombia, la “cabeza de lista” define la carta de presentación de cada colectividad, marca la línea política que se quiere proyectar y, en sistemas de lista cerrada, prácticamente garantiza la curul.
Alianza Verde apuesta por Lucho Garzón en el Senado
El Partido Alianza Verde ya resolvió su pulso interno. El exalcalde de Bogotá Lucho Garzón, se quedó con la cabeza de lista al Senado, tras imponerse en votación interna sobre figuras como Jota Pe Hernández, Angélica Lozano, Ariel Ávila y Duvalier Sánchez.
Detrás de su postulación estuvo el exministro Juan Fernando Cristo, director de En Marcha, quien ha venido promoviendo la aspiración presidencial de Garzón.
Para la Cámara de Representantes, la colectividad escogió a Catherine Juvinao, una de las voces más críticas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pacto Histórico: Carolina Corcho liderará la lista
El Pacto Histórico llega con tareas adelantadas. El próximo jueves 4 de diciembre presentará oficialmente sus listas, encabezadas por Carolina Corcho, quien fue segunda en la consulta presidencial del bloque.
La sorpresa de la jornada interna fue Wally, influencer afín al petrismo, quien terminó como el quinto más votado.
En el Partido Conservador, la escogencia parece resuelta: el exsenador y excandidato presidencial David Barguil encabezaría la lista, aunque su nominación ha levantado comentarios sobre el peso que tuvo el senador Efraín Cepeda en la decisión.
En el Liberalismo, el panorama también se aclara. Todo indica que será Lidio García, actual presidente del Senado, quien encabece la lista, pese a que en algún momento se barajó el nombre de María Paz Gaviria, hija del director del partido Cesar Gaviria.
En Cambio Radical, la definición está atravesada por la ambición presidencial de Germán Vargas Lleras y por la disputa interna entre el senador Carlos Fernando Motoa y la representante Lina Garrido, quienes buscan quedarse con el primer renglón.
En el Centro Democrático las cartas aún no están decididas. Ha circulado el nombre del expresidente Álvaro Uribe como eventual cabeza de lista, pero otros piensan que un puesto más alejado motivaría a mayor votación, aunque dentro del partido ven con fuerza otras opciones como el representante Andrés Forero o el exviceministro del Interior Rafael Nieto Loaiza para los primeros lugares.
En la Cámara de Representantes en el tintero está Daniel Briceño.
Cabe mencionar que el partido de derecha anda en conflictos internos por la candidatura a la Presidencia de Miguel Uribe Londoño.