Llega a Buenaventura buque que permitirá importar y almacenar gas natural para Colombia

A la bahía de Buenaventura arribó la Unidad Flotante de Almacenamiento, FSU “Tura”, con capacidad para almacenar cerca de 146.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL), que hará parte de la solución de importación, almacenamiento, transporte y regasificación desarrollada por Regasificadora del Pacífico.
La embarcación, de 285 metros de eslora y 43 metros de manga, será operada por Exmar y recibirá GNL cada 30 días en promedio. Desde allí, el GNL será cargado en isocontenedores criogénicos y transportado hasta Guadalajara de Buga, donde será regasificado e inyectado al Sistema Nacional de Transporte.
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Así, el Pacífico colombiano se convierte en una nueva puerta de entrada para el gas natural importado, en un momento en el que el país necesita diversificar sus fuentes de suministro y reducir los riesgos de desabastecimiento.
“Este hito representa la integración de una cadena técnica y logística compleja, diseñada para operar con altos estándares de seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Es una solución innovadora que pronto empezará a servir al país y que confirma que estamos muy cerca de iniciar operación”, afirmó Jesús Urías Millán, CEO de Regasificadora del Pacífico.
Cabe señalar que el GNL recibido en la FSU abastecerá también la planta de 1,5 millones de pies cúbicos por día que la compañía prevé habilitar en Buenaventura al cierre de 2026, para acercar el gas natural a este territorio.
Con la FSU, los tractocamiones y los isocontenedores ya en Buenaventura, la compañía continúa el alistamiento técnico y logístico previo a la operación. En paralelo, avanza la construcción de la planta de regasificación en El Vínculo, Guadalajara de Buga, que reporta un avance del 90 % y tendrá una capacidad inicial de 90 millones de pies cúbicos por día (Fase 1).