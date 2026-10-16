NG Energy revela resultados de pozo Aruchara-6 (La Guajira) y arranca perforación de bloque clave Sinú: estas son las proyecciones

NG Energy informó al mercado los resultados de la perforación del pozo Aruchara – 6 en María Conchita, La Guajira, y el inicio de la perforación del pozo Encantado-1x en Sinú-9.
“El pozo Aruchara-6 fue perforado y completado con éxito, conectado a la planta de procesamiento central (CPF, por sus siglas en inglés) en María Conchita, y actualmente se encuentra en producción”, comunicó la empresa.
A detalle, la compañía explicó que, durante las pruebas iniciales de flujo realizadas a través de la CPF, el pozo alcanzó tasas de producción de hasta 8,7 millones de pies cúbicos diarios (MMcf/d) brutos (6,96 MMcf/d netos), utilizando un estrangulador (choke) de 30/64 pulgadas y registrando una presión promedio en la cabeza de la tubería de 780 psi.
NG Energy contó que se espera que la producción total en el campo María Conchita, con la incorporación de este pozo, aumente a 23,0 MMcf/d brutos (18,4 MMcf/d netos), frente a una capacidad de procesamiento instalada de 30,0 MMcf/d.
Cabe señalar que los volúmenes adicionales se están comercializando en el mercado spot colombiano a precios promedio de aproximadamente US$14,00–US$16,00 /Mcf, alcanzando en algunos casos valores superiores a los US$20,00 /Mcf.
Así avanza la perforación del pozo Encantado-1x en Sinú-9
Como dato adicional, se prevé que la producción neta combinada de la compañía, sumando los campos María Conchita y Sinú-9, aumente a 29,1 MMcf/d.
Actualmente se están realizando mejoras adicionales en la CPF, incluyendo la instalación de un compresor extra y optimizaciones en los intercambiadores de calor, sistemas de refrigeración e instalaciones de deshidratación. Esto, con el fin de incrementar la confiabilidad de la planta, dado que la instalación opera a su capacidad máxima o cerca de ella.
En el bloque Sinú-9, la perforación del pozo Encantado-1X comenzó el 6 de octubre de 2026 y se encuentra actualmente en curso.
En el desarrollo, ha concluido la puesta en marcha del bucle de gasoducto (pipeline loop) en Sinú-9, lo que eleva la capacidad bruta de transporte a un rango de 40–45 MMcf/d (15,6–17,6 MMcf/d netos).
Finalmente, como dato adicional, NG Energy mencionó que, tras la perforación del pozo Encantado-1X, el consorcio Sinú-9 contempla la perforación de al menos un pozo adicional en el bloque Sinú-9 durante el año 2026.
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