Con la inteligencia artificial como protagonista, SAP Now AI Tour Colombia 2025 reunió en Bogotá a más de 900 empresarios y líderes de diversas industrias para explorar cómo la tecnología está transformando la gestión empresarial.
El evento, organizado por SAP, ofreció más de 80 sesiones sobre inteligencia artificial (IA), nube y datos, consolidándose como una de las principales citas tecnológicas del país.
La apertura estuvo a cargo de Catalina Manrique, gerente general de SAP Colombia, quien presentó la estrategia de la compañía para integrar IA, datos y aplicaciones que impacten todas las áreas funcionales de las organizaciones. También participó Claudia Boeri, presidenta Multi-Country para América Latina y el Caribe en SAP, quien abordó temas como liderazgo, transformación estratégica y el papel de la IA en el futuro de los negocios.
Tendencias y soluciones en gestión empresarial durante SAP Now
Durante SAP Now, los asistentes conocieron casos de éxito de organizaciones locales y globales, además de experimentar con soluciones de inteligencia artificial a través de demostraciones interactivas. Estas herramientas, según los expertos de SAP, no solo permiten recopilar y analizar datos, sino que también ofrecen la capacidad de resolver problemas complejos, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones.
El Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país, compartió su experiencia de dos décadas trabajando con SAP para optimizar procesos clave de negocio. Actualmente, la compañía utiliza SAP SuccessFactors para centralizar la gestión de su capital humano, desde la contratación hasta la evaluación del desempeño.
Por su parte, Brinsa, líder en la industria química, presentó su proceso de transformación digital con soluciones ERP en la nube, destacando el impulso a sus proyectos de innovación. Otras empresas como Corona y Colombina fueron protagonistas en el Torneo de Innovación LAC 2025 – AI Edition, presentando desarrollos basados en IA para resolver retos de negocio.
Innovación empresarial
En el caso de Corona, la multinacional diseñó una solución de IA que mejora la experiencia de compra al ofrecer información en tiempo real de productos y sugerencias personalizadas. Con esta herramienta, la compañía espera aumentar sus ventas entre un 2 % y un 5 % y optimizar la logística de sus 31 plantas de fabricación.
Colombina, por su parte, desarrolló una solución para la gestión inteligente de su red de congeladores, automatizando decisiones de mantenimiento según variables como historial de fallas, ventas y tiempos de respuesta. Esta propuesta la llevó a ganar el torneo, obteniendo un cupo para competir en la fase regional con empresas de México, Brasil y Argentina el próximo 22 de octubre.
El SAP Now AI Tour Colombia 2025 dejó en claro que la inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, sino una herramienta presente que impulsa la productividad, la innovación y la competitividad empresarial.