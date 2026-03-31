Plaza Mayor consolidó su recuperación institucional en la Asamblea y anunció nuevos gremios en la Junta

Plaza Mayor Medellín realizó su Asamblea General 2026, donde presentó los principales resultados de la gestión 2025 y se evidenció un momento de recuperación, fortalecimiento institucional y proyección estratégica para la entidad.
Se observaron avances concretos en modernización, sostenibilidad, operación y dinamización del ecosistema empresarial, en línea con su papel como actor clave para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones de la ciudad.
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Durante la Asamblea se destacaron hitos de gestión, entre ellos el avance de más del 70 % de la primera etapa del plan de inversión cercano a los $10.000 millones, enfocado en seguridad humana, experiencia del cliente y modernización tecnológica.
Además, el fortalecimiento de la accesibilidad e inclusión, y una inversión adicional de $5.250 millones en mantenimiento preventivo y preservación de infraestructura.
Uno de los hechos más relevantes de la Asamblea fue la llegada de Asdesilla y Fenalco como nuevos integrantes de la Junta de Plaza Mayor, en representación de los accionistas minoritarios, con el primero como miembro principal y el segundo como suplente.
En ese mismo sentido, la Asamblea también fue un escenario para vislumbrar lo que viene para el recinto y generó expectativa sobre el plan maestro de expansión de infraestructura de Plaza Mayor.
Esta visión traza la hoja de ruta para el crecimiento de la entidad y proyecta su evolución hacia un recinto más competitivo, moderno y preparado para responder a las nuevas exigencias del turismo MICE, la industria de eventos y la ciudad.
“Hoy Plaza Mayor demuestra con hechos que avanza en una recuperación institucional seria, medible y con visión estratégica. La vinculación de nuevos gremios a nuestra Junta no solo fortalece la gobernanza de la entidad, sino que confirma que Plaza Mayor sigue consolidándose como un aliado estratégico para la ciudad, para su ecosistema empresarial y para el posicionamiento de Medellín como destino líder del turismo MICE”, afirmó Ricardo Galindo Suárez, gerente general de Plaza Mayor.