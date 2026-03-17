Plaza Mayor despliega inversión histórica y se posiciona para capturar eventos a nivel global desde Medellín

El momento que atraviesa Plaza Mayor Medellín no solo refleja una recuperación financiera, sino una transformación estructural que lo posiciona como un actor clave en la consolidación de Medellín como hub de negocios y eventos internacionales. Y es que detrás de este proceso hay una premisa clara: si la ciudad está en el radar global, su principal recinto ferial debe estar a la altura de esa dinámica y competir en los más altos estándares.
Por eso, ese punto de inflexión parte de un manejo financiero que, en palabras de Ricardo Galindo, su gerente general, ha permitido pasar de una etapa de estabilización a una de crecimiento con visión de largo plazo.
En 2025, Plaza Mayor alcanzó un Ebitda de $13.950 millones, un resultado comparable con el mejor registro histórico de la entidad que fue en 2024, pero con una diferencia sustancial: se logró incluso tras duplicar la inversión en mantenimiento. Este dato no es menor, porque evidencia que el fortalecimiento financiero no solo sostiene la operación, sino que habilita nuevas apuestas estratégicas.
Gracias a esta solidez, la entidad identificó la capacidad de ejecutar $50.000 millones en actualizaciones estratégicas en un periodo de cuatro años, una cifra que contrasta de forma contundente con los cerca de $1.800 millones invertidos anteriormente.
Este salto no solo marca una diferencia en magnitud, sino en enfoque: por primera vez en varios años, Plaza Mayor estructura un plan de inversión integral orientado a su modernización y competitividad global.
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Inversiones estratégicas para el nuevo posicionamiento de Plaza Mayor
La hoja de ruta de estas inversiones está diseñada bajo una lógica integral en la que cada intervención apunta a fortalecer la competitividad del recinto y elevar su capacidad para atraer eventos de gran escala.
En primer lugar, uno de los focos principales está en la transformación de la infraestructura física, con la remodelación de baños, zonas de comida, espacios de descanso y el Gran Salón, además de una modernización tecnológica transversal que impacta directamente la operación.
Dentro de estas intervenciones, sobresale la incorporación de pabellones con aire acondicionado y la renovación de sistemas que llevaban más de 20 años sin actualización, un cambio que responde tanto a las condiciones climáticas actuales de la ciudad como a las exigencias de organizadores internacionales. Esta adecuación no es menor: mejora sustancialmente la experiencia del visitante y eleva el estándar del recinto frente a otros competidores de la región.
En materia de seguridad, Plaza Mayor ya ejecutó la instalación de 193 cámaras inteligentes, junto con un fortalecimiento de mantenimientos y renovación de equipos, consolidando un entorno más confiable para eventos de gran formato. A esto se suma una apuesta tecnológica que va más allá de lo tradicional, con soluciones como “Plaza Conecta”, una red con navegación 5G para los visitantes, además de herramientas de analítica de datos que permiten entender los flujos dentro de los pabellones y mejorar la toma de decisiones de los organizadores.
El alcance de estas inversiones también se extiende hacia la generación de nuevos ingresos, con iniciativas como la incursión en publicidad digital a través de una pantalla de gran formato de 200 metros cuadrados, el fortalecimiento del servicio de catering mediante la modernización de su cocina, la renovación tecnológica de parqueaderos y la creación de alianzas con sectores como hotelería y transporte. Todo esto con un objetivo claro: ampliar la oferta de valor del recinto y mejorar la experiencia integral del visitante.
Estas inversiones no son aisladas ni responden únicamente a necesidades operativas. Están directamente conectadas con una visión de largo plazo: llevar a Plaza Mayor a un nivel internacional y alinearlo con una ciudad que hoy se posiciona como destino global de negocios.
Todo lo anterior se encuentra apalancado por las cifras que han dejado los eventos en el recinto. El gerente general explicó que solo algunas de las principales ferias realizadas en Plaza Mayor evidencian su capacidad de generar valor para la ciudad: Colombiamoda 2025 aportó más de US$17,7 millones, Colombiatex 2026 alcanzó US$11,6 millones, mientras que la Feria de las 2 Ruedas 2025 generó US$33,9 millones y Expobelleza registró una derrama superior a los US$12,1 millones y 125.545 visitantes.
Estos resultados consolidan a Plaza Mayor como un verdadero motor económico, con una derrama anual que puede superar los US$150 millones y una generación de más de 9.000 empleos solo a través de eventos propios. En este sentido, su papel trasciende el de un recinto ferial: se convierte en el corazón de una industria que activa múltiples sectores y acompaña el crecimiento de Medellín.
Así, Ricardo Galindo concluyó que las inversiones no solo fortalecen la infraestructura o la operación, sino que refuerzan el rol estratégico de Plaza Mayor dentro del desarrollo económico de la ciudad, en una relación directa entre competitividad, atracción de eventos e impacto económico sostenible.