Desigualdad, falta de talento humano y uso ineficiente de recursos estarían afectando al sistema de salud en Colombia

El Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, advierte que los principales rezagos del país no se explican por la ausencia de reformas, sino por desigualdades estructurales, brechas territoriales persistentes y una gestión ineficiente de los recursos disponibles.
En ese sentido, uno de los hallazgos más críticos del Índice tiene que ver con la insuficiente disponibilidad de talento humano en el país. Colombia registra 40,5 médicos y enfermeras por cada 10.000 habitantes, ubicándose en el último lugar del grupo de comparación y por debajo de la meta mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud (44,5 por cada 10.000 habitantes).
La situación se agrava en el caso de los profesionales farmacéuticos, donde Colombia ocupa la penúltima posición, evidenciando una brecha persistente en perfiles esenciales para la seguridad del paciente, la continuidad de tratamientos y el uso adecuado de medicamentos.
Sobre la eficiencia y eficacia del gasto, el análisis destaca que fortalecer estos aspectos es indispensable para lograr mejoras estructurales que se traduzcan en resultados tangibles para la población.
Por eso, considera que una asignación óptima de los recursos permite:
- Modernizar infraestructura y equipos
- Priorizar adecuadamente las necesidades más críticas
- Elevar la calidad de la atención
- Fortalecer el enfoque preventivo
- Garantizar la sostenibilidad del sistema
Otros hallazgos del estudio que alertan al sector salud
En lo que respecta al acceso a servicios de acueducto y alcantarillado “básico” en las zonas rurales, la situación de Colombia resulta preocupante. El país no solo enfrenta dificultades en la gestión segura de estos servicios, sino que, dentro del grupo de países que integran la OCDE, Colombia ocupa el segundo puesto más bajo en el indicador relacionado con el desempeño en este ámbito, con 11 puntos para acueducto y 15 puntos para alcantarillado.
En otra línea, el Índice subraya que el fortalecimiento de la atención primaria en salud, bajo un enfoque menos medicalizado y más intersectorial, resulta esencial para mejorar los resultados en salud y reducir brechas persistentes entre territorios.
“La articulación entre sectores sociales, económicos y políticos permite abordar de manera integral los determinantes sociales de la salud, reconociendo las particularidades socioeconómicas, culturales y estructurales de cada región”, menciona el estudio.
Sobre la capacidad instalada, el Índice asegura que se consolida como un pilar fundamental del desempeño sanitario. “Optimizarla permite fortalecer los procesos internos de las instituciones, garantizar disponibilidad de insumos y talento humano, y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, sin que ello implique una reconfiguración estructural del sistema”.
Un dato que preocupa. Colombia es el tercer país con la menor cantidad de camas hospitalarias x 1.000 hab. (1,7 x 1.000 hab.), mientras los países que lideran la tabla registran más de 12 camas x 1.000 hab.
Por otra parte, el Índice también resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia de enfermedades crónicas no transmisibles, responsables de la mayor carga de mortalidad en el país, mediante mecanismos de monitoreo permanente que permitan evaluar intervenciones y ajustar estrategias oportunamente.
Finalmente, la reducción de la mortalidad materno-infantil continúa siendo un objetivo prioritario, dado que la mayoría de sus causas son altamente prevenibles. La evidencia apunta a que la prevención, una atención primaria fortalecida y el uso eficiente de los recursos son factores clave para avanzar de manera sostenida en este indicador.