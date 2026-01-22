Urbania Café tiene en la mira seguir conquistando a los consumidores bogotanos. La cadena paisa de cafés especiales anunció un plan de expansión con el que espera sumar cuatro nuevos puntos de venta en la capital.
La empresa cerró 2025 con 14 puntos de venta, de los cuales 13 se han abierto en Medellín y uno en Bogotá. El plan también contempla la apertura de otros dos establecimientos en su ciudad de origen, por lo que apunta a totalizar 20 locales, tanto propios como bajo el modelo de franquicia, al finalizar el presente año.
Ricardo Mesa, gerente de Urbania Café, señaló que no solo están explorando las principales ciudades del territorio nacional para el mediano plazo, sino que también buscan internacionalizarse para posicionarse como la principal marca de cafés especiales del país a nivel local y externo.
“Nuestro modelo se basa en comprar café de la mejor calidad a pequeños caficultores y a un mejor precio que el resto del mercado; luego lo transformamos en nuestra planta de producción y lo vendemos en tres canales principales: tiendas propias, canal B2B y exportaciones”, destacó Mesa.
A la fecha, la cadena trabaja con más de 300 caficultores y exporta café en verde a países como Estados Unidos y Alemania.
Lo que viene para el 2026 para Urbanía Café
El año pasado Urbania Café registró un crecimiento de 40 %. Este 2026, proyecta que el ritmo se mantenga y se reporte una aceleración cercana al 30 %, teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta la industria gastronómica por factores como los costos laborales derivados del incremento en el salario mínimo y otros rubros que impactan económicamente al sector.
La marca también viene trabajando en la implementación de nuevas tecnologías para optimizar su operación y mantener la calidad de su café sin comprometer la sostenibilidad financiera.