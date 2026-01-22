Producción de petróleo y gas de GeoPark cayó 10 % al cierre de 2025; revela fecha de resultados

GeoPark alcanzó una producción promedio de 28.351 barriles de petróleo diarios en el cuarto trimestre de 2025, lo que representó una caída de 10 % frente al mismo periodo de 2024, cuando la compañía reportó 31.489 barriles diarios.
La empresa continuó concentrando la mayor parte de su producción en Colombia, mientras que Argentina ocupó el segundo lugar, país en el que se encuentra su activo de Vaca Muerta, donde produce petróleo y gas mediante fracking. En el tercer y cuarto lugar del listado de producción trimestral se ubicaron Brasil y Ecuador, respectivamente.
Pese a la disminución interanual, GeoPark destacó que la producción trimestral mostró una leve mejora frente al tercer trimestre de 2025, al pasar de 28.136 barriles diarios a 28.351 barriles diarios. La compañía atribuyó este incremento a la estabilidad de sus activos operados y al desempeño del yacimiento de Vaca Muerta en Argentina.
Asimismo, la empresa informó que durante 2025 perforó y completó 16 pozos. En cuanto al campo de gas Manatí, ubicado en Brasil, señaló que ya no tiene participación en el proyecto y que se están adelantando los trámites administrativos para cerrar los contratos correspondientes durante el primer trimestre de 2026.
Finalmente, GeoPark anunció que publicará sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 y del año completo el próximo miércoles 25 de febrero, después del cierre del mercado.
