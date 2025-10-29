Relevante | Parex lanzó oferta para comprar a su colega petrolera GeoPark: no hubo negocio y conversaciones siguen

La petrolera canadiense Parex Resources Inc. presentó una propuesta a la Junta Directiva de GeoPark para adquirir todas sus acciones ordinarias en circulación por US$9,00 por acción en efectivo.
Sin embargo, tras el rechazo de la propuesta por parte de la junta Directiva de GeoPark, Parex anunció la adquisición de una participación del 11,8 % en GeoPark.
La propuesta representa:
– Una prima del 44 % sobre el precio de las acciones de GeoPark en el momento de la propuesta
– Una prima del 51 % sobre el precio de las acciones de GeoPark al 21 de octubre de 2025, el día de negociación inmediatamente anterior al momento en que Parex adquirió una participación superior al 5 % en GeoPark
– Una prima del 38 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 90 días de GeoPark al 28 de octubre de 2025
–Un valor total para GeoPark de aproximadamente US$940 millones, incluyendo deuda neta, que a precios actuales excede significativamente el valor de las reservas probadas más probables de GeoPark en Colombia según su divulgación de reservas de cierre de 2024.
Parex dijo en un comunicado que considera que la propuesta de prima totalmente en efectivo entrega un valor inmediato, convincente y cierto a los accionistas de GeoPark, y les permite evitar los riesgos significativos asociados con la inversión argentina recientemente anunciada por GeoPark.
A pesar de esto, la Junta Directiva de GeoPark se ha negado a negociar con Parex respecto a su propuesta, y «no ha ofrecido una explicación convincente de por qué se niega a explorar una oportunidad para que sus accionistas reciban efectivo por sus acciones con una prima significativa».
Parex adquiere participación en Geopark
Como indicación de la seriedad del interés de la compañía en esta transacción, Parex dijo que adquirió una participación del 11,8 % en GeoPark, lo que le permite convocar una reunión especial de accionistas de GeoPark.
Parex permanece lista y dispuesta a participar con GeoPark para finalizar una transacción como se describe en la propuesta, dijo la primera en el comunicado al mercado.
Imad Mohsen, presidente y director ejecutivo de Parex, declaró: «Nuestra propuesta entregaría valor inmediato y convincente a los accionistas de GeoPark. Al rechazar la propuesta, la junta directiva de GeoPark negó a sus accionistas la oportunidad de recibir efectivo por sus acciones con una prima significativa.
En cambio, GeoPark procedió con una adquisición en Argentina, que conlleva gastos significativos, altos niveles de deuda y riesgo de ejecución. Dada la naturaleza inherentemente de bajo riesgo de nuestra propuesta totalmente en efectivo, creemos que los accionistas de GeoPark deben conocer la prima que se les ofrece y tener la oportunidad de revisar nuestra propuesta».
Cronología de eventos
El rechazo de la propuesta por parte de la Junta Firectiva de GeoPark es parte de un patrón más amplio en el que GeoPark no ha participado constructivamente con Parex para alcanzar un acuerdo en el mejor interés de sus accionistas, dijo Parex.
Los siguientes son los eventos clave que condujeron a este anuncio:
Diciembre de 2021: Parex presenta una propuesta para adquirir GeoPark en una transacción de efectivo y acciones con una prima considerable. Parex acepta un acuerdo de suspensión como parte de las negociaciones relacionadas con la propuesta. GeoPark posteriormente rechaza la propuesta de Parex sabiendo que el acuerdo de suspensión impedía a Parex hacer pública su propuesta.
4 de septiembre de 2025: Parex presenta una propuesta para adquirir GeoPark en una oferta totalmente en efectivo por US$9,00 por acción, representando una prima del 44% sobre el precio de las acciones de GeoPark.
17 de septiembre de 2025: Después de que la junta directiva de GeoPark no responde a la propuesta y Parex se entera de que GeoPark estaba buscando una transacción en Argentina, Parex reitera los beneficios estratégicos de su propuesta a GeoPark y solicita participación de la junta directiva de GeoPark antes de que GeoPark acepte una transacción fuera de Colombia.
25 de septiembre de 2025: GeoPark anuncia una inversión intensiva en capital en etapa temprana en Argentina.
15 de octubre de 2025: Después de seis semanas sin participar, el director ejecutivo de GeoPark informa por escrito al director ejecutivo de Parex que la junta directiva de GeoPark ha rechazado sumariamente la propuesta.
29 de octubre de 2025: Parex adquiere una participación del 11,8% en GeoPark, justo por debajo del umbral del Plan de Derechos de Accionistas de GeoPark, implementado por la junta directiva de GeoPark el 3 de junio de 2025.
Desempeño accionario de Geopark
El desempeño del precio de las acciones de GeoPark, ponderado por volumen diario, desde el 2 de septiembre de 2025 hasta el 28 de octubre de 2025, muestra la dinámica del mercado en torno a la propuesta de Parex y previo a este anuncio.
La administración de Parex dijo que permanece lista y dispuesta a participar con GeoPark para finalizar una transacción como se describe en la propuesta, y espera que la Junta Directiva de GeoPark reconsidere su posición dados los beneficios convincentes para sus accionistas.
Parex contrató a Scotiabank como su asesor financiero; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Burnet, Duckworth & Palmer LLP y Appleby (Bermuda) Limited LLP como sus asesores legales; e Innisfree como su representante de poder.
