Relevante | Parex suspende proceso de compra de GeoPark: estos son los detalles

Tras el desarrollo del proceso de negociación entre Parex y GeoPark, esta última concluyó que, dadas las diferencias entre el valor que ofrecía y lo que considera Geopark sobre su valor, era poco probable que las negociaciones condujeran a una transacción, con lo cual se suspendieron las conversaciones.
Parex señaló que no existían motivos para aumentar el valor de las acciones ordinarias de GeoPark, con la finalidad de que esta pudiera adquirir a la compañía. La propuesta era adquirir todas las acciones por un costo de US$9; este planteamiento fue presentada el 4 de septiembre de 2025.
El 5 de noviembre de 2025, GeoPark anunció públicamente que tenía intenciones de conversar con Parex y que su Junta Directiva había formado un comité especial de directores independientes. A mediados de ese mes, ambas organizaciones firmaron un acuerdo de confidencialidad.
El 1 de diciembre, GeoPark actualizó sus previsiones para 2026 y 2028, y los representantes de ambas organizaciones se reunieron en Bogotá para avanzar con las negociaciones y lograr entablar acuerdos sobre una posible transacción dentro de los parámetros que había hecho Parex en septiembre.
Tras varias reuniones entre los directivos de las compañías, el 8 de diciembre Geopark reafirmó que no estaba dispuesta a negociar una transacción con los parámetros que estableció Parex.
En entrevista con Valora Analitik en noviembre de 2025, Felipe Bayón, presidente de GeoPark, recalcó que el objetivo de la compañía era la maximización del valor para los accionistas.
“Estamos en este proceso de diálogo permanente, convencidos que la oferta que se hizo es una que no tiene en cuenta el valor de muchos de los activos, la visión estratégica de la compañía e inclusive la adquisición reciente que es transformacional y estratégica que hicimos en Vaca Muerta en Argentina”, declaró en ese momento.
Luego concluyó que la oferta de US$9 por acción no reconocía el potencial de GeoPark.
