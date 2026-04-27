Lili Pink se pronuncia tras allanamiento de autoridades judiciales: hizo petición a la Fiscalía

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), inició la aplicación de medidas cautelares sobre bienes vinculados a la empresa Fast Moda S.A.S., conocida comercialmente como Lili Pink.
Según la información preliminar, la intervención obedece a presuntas inconsistencias legales relacionadas con la procedencia de los recursos que habrían permitido una rápida expansión de la compañía en un corto periodo. Asimismo, se indagan posibles vínculos con estructuras empresariales constituidas en Panamá, lo que hace parte de las líneas de investigación que adelantan las autoridades competentes.
Frente a esta situación, la empresa emitió un comunicado en el que confirmó que se han adelantado actuaciones formales por parte de las autoridades. En ese sentido, señaló que se encuentra trabajando de manera coordinada con sus asesores legales y con las entidades correspondientes, con el fin de garantizar un manejo adecuado del proceso dentro del marco jurídico vigente.
El llamado que hizo Lili Pink a la Fiscalía
De igual forma, la compañía hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales para que se proteja la marca, la cual —según indicó— ha construido una trayectoria de más de dos décadas en el mercado, con presencia tanto a nivel nacional como internacional. En su pronunciamiento, subrayó la importancia de salvaguardar la estabilidad laboral de sus trabajadores, así como el impacto económico que genera a través de empleos directos e indirectos.
En esa misma línea, reiteró su compromiso con colaboradores, clientes y aliados estratégicos, al tiempo que agradeció la confianza depositada en la organización. Además, precisó que cualquier novedad relevante sobre el desarrollo del proceso será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.
Por ahora, el caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades avanzan en la verificación de la información financiera y societaria relacionada con la empresa.