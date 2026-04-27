Crecen expectativas de que el BanRep aumentaría las tasas de interés al 12 % esta semana

De cara a la próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, este jueves 30 de abril, el mercado financiero colombiano se prepara para un nuevo incremento en las tasas de interés.
Tras el aumento de marzo que situó la tasa en 11,25 %, los analistas han revisado sus proyecciones debido a una inflación que se muestra más persistente de lo anticipado.
La más reciente Encuesta ANIF revela una división entre los expertos sobre la magnitud del ajuste. De los 16 analistas consultados, siete prevén un incremento de 50 puntos básicos (pb) y otros siete proyectan un aumento de 75 pb, lo que situaría la tasa en un rango de 11,75 % a 12 % al cierre de este mes.
Por su parte, el propio centro de pensamiento ANIF anticipa que la Junta Directiva optará por un aumento de 50 pb, ubicando la tasa en 11,75 %.
El sondeo revela que el 62,5 % de los analistas encuestados recomienda un ajuste al alza; no obstante, un 25 % de ellos sugiere que el incremento sea menor al que estiman y solo un 12,5 % recomienda un ajuste mayor al esperado.
Otras mediciones refuerzan la expectativa de una política monetaria restrictiva. La mediana de los analistas consultados en la Encuesta del BanRep apunta a un incremento de 50 pb, llevando la tasa al 11,75 % en abril. Además, prevén que el indicador llegue al 12 % en junio y se mantenga en ese nivel hasta finales de año.
Por su parte, la Encuesta de Opinión Financiera (Fedesarrollo/bvc) coincide con una mediana de 11,75 % para el cierre de abril. Sin embargo, los consultados en esta encuesta elevaron este mes su expectativa para el cierre de diciembre de 2026 al 12 %, frente al 11,75 % estimado anteriormente.
Tasas más altas sostenidas en el tiempo
Bancolombia es una de las entidades que adoptó una postura más contractiva, esperando un incremento de 75 pb hasta el 12 %.
Según su análisis, el balance de riesgos se ha reconfigurado por el repunte de la inflación y un entorno externo más exigente, por lo que la entidad cree que «la política monetaria deberá actuar con consistencia, credibilidad y determinación».
Así mismo, destacan que en la actual coyuntura «el énfasis de la política monetaria no solo estará en alcanzar un nivel suficientemente contractivo, sino en la duración de dicha postura».
Goldman Sachs también revisó su previsión al alza, proyectando un incremento de 75 pb para alcanzar el 12 %. La firma internacional justifica este cambio por las señales contractivas (hawkish) y los riesgos de inflación no básica.
El grupo de banca de inversión advirtió que un “entorno externo adverso establece un listón alto para una desaceleración más marcada” en el ritmo de ajustes. En su reporte, la entidad citó al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien caracterizó la postura actual como “mucho más cerca del nivel deseado que garantizará la disminución de la inflación en 2027”.
Para los expertos de la firma, un aumento de 75 pb elevaría la tasa real ex-ante al 6 % a 12 meses, lo cual proporcionaría un «fuerte amortiguador» contra el balance desfavorable de riesgos inflacionarios.
Por ahora, creen que la incertidumbre y la potencial volatilidad del tipo de cambio de cara a las elecciones presidenciales de mayo y junio refuerzan el incentivo para un aumento más contundente en abril para minimizar los efectos de segunda vuelta. Sin embargo, ven que la mayoría de la Junta considera que el ciclo de ajustes está entrando en una fase más lenta.
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