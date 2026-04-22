Ahora | Analistas vuelven a aumentar expectativas de inflación y tasas de interés para 2026; ven un PIB más bajo

Tras el incremento de 100 puntos básicos realizado por el Banco de la República en marzo, que situó la tasa en 11,25 %, los analistas han revisado al alza sus proyecciones para los principales indicadores macroeconómicos, anticipando un panorama de tasas e inflación más persistente de lo previsto anteriormente.
La más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la bvc, revela un cambio en el sentimiento del mercado colombiano.
Para el cierre de abril, la mediana de las expectativas sitúa la tasa de intervención en 11,75 % (50 puntos básicos más que la actual) y se espera que ascienda hasta el 12 % en julio de 2026.
Este pronóstico de 12 % se mantiene ahora como la expectativa para el cierre de diciembre de este año, lo que representa un aumento frente al 11,75 % que se estimaba en la edición de marzo.
Por su parte, luego de que la inflación de marzo sorprendiera a los analistas al ubicarse en 5,56 % (esperaban un 5,46 %), las expectativas para abril se ajustaron a 5,63 %.
Además, los analistas prevén ahora que la inflación finalice este año en 6,40 %, un incremento notable frente al 6,24 % estimado el mes anterior. Estas cifras sitúan al indicador todavía lejos del rango meta del Banco de la República (2% – 4%).
Finalmente, el optimismo sobre la actividad económica continúa moderándose. El pronóstico de crecimiento del PIB para 2026 cayó al 2,4 %, frente al 2,5 % de la encuesta de marzo.
Para 2027, la proyección de crecimiento se situó en 2,3 %. En el corto plazo, las expectativas para el primer trimestre de 2026 también se redujeron al 2,4 %, mientras que para el segundo trimestre se mantienen estables en 2,6 %.
Petróleo al alza y dólar a la baja
Los resultados de la Encuesta de Opinión Financiera recuerdan que el mercado energético experimentó una volatilidad significativa, pues el petróleo Brent cerró marzo en US$118,4, superando por mucho los US$98 previstos.
Para abril, los analistas esperan que el precio se estabilice en torno a los US$93,4. Sin embargo, la proyección para finales de 2026 se elevó de US$75 a US$80 por barril.
En contraste, la tasa de cambio mostró una tendencia a la apreciación, luego de que el dólar cerrara en $3.670 el mes pasado, un valor $60 menor al esperado. Para este mes, la mediana de las respuestas sitúa la tasa en $3.630.
En consecuencia, la expectativa para el cierre de diciembre de 2026 también bajó, pasando de $3.800 en la encuesta anterior a $3.733 en la actual.
Aunque las condiciones sociopolíticas siguen siendo el factor más relevante para invertir (46,2 %), su importancia disminuyó levemente frente al mes previo (48,2 %). En cambio, la política monetaria cobró mayor relevancia, escalando del 18,5 % en marzo al 26,9 % en abril como motor de decisión para los inversionistas.
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