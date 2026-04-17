Encuesta BanRep: Inflación llegaría al 5,6 % en abril y tasas de interés subirían al 11,75 %

La Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos del Banco de la República anticipa que la inflación en Colombia continuaría al alza y prevé que este mes la Junta Directiva del emisor repetirá un movimiento al alza en las tasas de interés.
La mediana de proyecciones le apunta a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes muestre una variación mensual del 0,73 % (levemente inferior a la de marzo), lo que implicaría que el dato anual sea del 5,6 %.
De darse este resultado, la inflación se mantendría al alza, luego de un repunte al 5,56 % el mes pasado. De hecho, la proyección a diciembre es que el indicador esté por encima del 6,3 %.
Del mismo modo, la inflación básica, particularmente la medida sin alimentos ni regulados, también sería superior a la del mes anterior, con resultados del 0,63 % mensual y del 5,8 % anual.
En consecuencia, el Banco de la República extendería el ciclo de ajustes de tasas de interés al alza en la Junta del próximo 30 de abril. La mediana de las respuestas de los analistas espera que el incremento sea de 50 puntos básicos (menor al de las sesiones previas este año), con lo que llegarían al 11,75 % desde el 11,25 % actual.
Y la tendencia continuaría, aunque se mitigarían los aumentos, pues en la siguiente Junta, a finales de junio, la tasa aumentaría solo 25 puntos básicos hasta el 12 %, de acuerdo con las estimaciones del mercado recogidas en la encuesta, un movimiento que se repetiría en julio antes de que inicie un ciclo de mantenimiento del indicador.
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