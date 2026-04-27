Alcalde de Medellín pide tumbar designación de Daniel Quintero en la SuperSalud

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, demandó ante el Consejo de Estado el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud.
Gutiérrez sostiene que Quintero no cumple con los requisitos para ocupar el cargo y solicitó la imposición de una medida cautelar mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo.
Entre los requisitos para dirigir la Superintendencia de Salud se incluyen conocimientos en riesgos en salud, gerencia pública, gestión integral de proyectos, políticas públicas en salud y, en general, en el Sistema de Seguridad Social en Salud.
No obstante, el actual superintendente cuenta con formación como ingeniero electrónico y una especialización en finanzas. En su trayectoria se destaca su paso por entidades como Innpulsa, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Alcaldía de Medellín.
En ese sentido, la demanda advierte que, tratándose de un organismo técnico como la Superintendencia, se requiere una trayectoria profesional estrechamente vinculada al sector salud, que garantice una vigilancia rigurosa del sistema. Según el documento, la ausencia de este perfil no solo desnaturalizaría el carácter técnico del cargo, sino que también podría comprometer la estabilidad jurídica y operativa de la entidad.
“Con base en lo anterior, se concluye que el señor Daniel Quintero Calle no reúne las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, por cuanto no cumple con los presupuestos de formación académica y experiencia profesional relacionada para ser Superintendente Nacional de Salud”, señala la demanda.
Dentro de las pretensiones se incluye la solicitud de nulidad del Decreto 0433 del 23 de abril de 2026 —firmado por el presidente Gustavo Petro—, mediante el cual se formalizó el nombramiento, así como la cancelación del acta de posesión y la desvinculación de Quintero del cargo.