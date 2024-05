- Publicidad -

Tras cerrar una ronda seed de US$7 millones, un valor histórico en la industria de HR Tech en América Latina, Valora Analitik habló con Alejandro Arango y Pablo Arango, cofundadores de Magneto Global, sobre la proyección y planes que vienen para la empresa, destacada en su sector como una de las más grandes en Colombia y de mayor crecimiento en el continente.

Esto pues los resultados de la compañía han atraído a fondos globales como ALIVE Ventures, Impact Ventures PSM y Latin Leap, entre otros, convencidos del potencial exponencial de la compañía y sus tecnologías en el mercado.

Magneto Global cierra histórica ronda de inversión por US$ 7 millones

¿Cómo se dio esta inversión de alto valor para la empresa y en general para la industria en momentos que aún pesa la incertidumbre?

Alejandro Arango: Magneto Global se ha consolidado como la plataforma de generación de empleo y de inteligencia artificial para acrecentar la empleabilidad en los años de mayor crecimiento en Colombia. Dado ese éxito, las grandes multilatinas de la región nos han pedido llevarlo a más países como Perú o México para replicar su caso de éxito en otras regiones y consolidar su operación.

Por eso realizamos este levantamiento de capital con aliados, inversionistas mexicanos y fondos de impacto en América Latina que nos impulsan para llegar a más de 20.000 clientes en países como estos que mencionamos y EE. UU. Además, es un gran logro como compañía en momentos en que el venture capital sigue en mínimos históricos.

Además de esto, ¿qué creen que atrae una inversión de esa magnitud y cuáles son sus valores agregados en la industria?

Pablo Arango: Con nuestra tecnología y procesos podemos reducir el tiempo de los procesos de selección hasta en un 70 % en compañías de gran tamaño en América Latina. Además, hay algo que une a todos los actores del sector que es promover el empleo formal. No hay nada que genere más progreso para las personas que un buen trabajo, un empleo formal.

En Magento hemos podido contribuir a una dinamización del mercado laboral y adicionalmente ayudar a conectar el mercado latinoamericano con el mundo porque en la medida en que eliminemos las barreras geográficas y podamos conectar talento latinoamericano de primer nivel con la demanda global vamos a poder generar más oportunidades y mejores condiciones para muchas personas que no han logrado lastimosamente salir de la informalidad.

Por eso recibimos propuestas de varios fondos de venture capital en tecnología que confían en que podamos aportar a la construcción de empresas sostenibles que ayudan a llevar oportunidades a millones de latinoamericanos.

Podrían hablarnos sobre los fondos de inversión que apuestan por Magneto, ¿por qué destacan?

Pablo Arango: Son fondos e inversionistas que reúnen lo que cualquier emprendedor quisiera y es no solo la trayectoria de primer nivel en venture capital, sino el estar configurados por empresarios líderes en el mercado que entregan una propuesta de capital inteligente, no solo para invertir, sino de acompañar el día a día del negocio y del desarrollo de capacidades.

Pero no es solo confianza en nosotros, si no en el equipo y en las oportunidades que esta tecnología tiene el mercado, saben que detrás de Magneto hay un equipo de primer nivel, no sólo con unas capacidades muy competitivas, sino con una conexión con el propósito de ayudar a llevar progreso y esperanza a millones de personas para construir un mejor futuro.

¿En qué se van a destinar los recursos producto del levantamiento de capital?

Alejandro Arango: En primer lugar, debemos destacar que hemos siempre promovido un modelo de austeridad, pero con el que hemos crecido agresivamente, de manera sostenible, es decir, sin endeudamiento, siendo rentables y pensando en que la compañía pueda ser sostenible en el largo plazo. Nuestra visión es llegar a ser el jugador número uno en Latinoamérica y los recursos están pensados para crecer desde México hacia abajo.

Por esto tenemos dos grandes propuestas de valor en el crecimiento: la primera es que los empresarios tienen que esperar semanas y a veces meses para conseguir una persona en determinado cargo. Nuestra propuesta con el plus de la inteligencia artificial es ser capaz, en tiempo real de poner esa persona, generando una eficiencia, 10x a 50x en el proceso y de cara a las personas que quieren buscar un mejor trabajo o su primer empleo es poderles ofrecer una vista a las empresas por dentro, sus propósitos y valores. O sea que hoy los latinoamericanos puedan trabajar en lo que les guste, lo que sueñan y no en lo que les toca. Eso se logra cuando reunimos más de 2.500 compañías como las que hoy en día confían en nosotros.

Además, hoy en día tenemos una tecnología muy sólida, con un equipo de desarrolladores de más de 100 personas, hábiles y capaces en lo último de inteligencia artificial. Sin embargo, para crecer necesitamos expandir las fuerzas comerciales en Latinoamérica y en eso estamos en los próximos 12 meses.

¿Cuántas personas aplican a las ofertas de Magneto y en general cuántos empleados tiene la compañía? ¿Hay competidores?

Alejandro Arango: Mensualmente tenemos más de un millón de aspirantes a ofertas laborales y para su crecimiento profesional. Además, tenemos clientes en seis países y soportamos la operación de más de 2.500 empresas. Internamente, somos ya un equipo de más de 150 colaboradores en la región y eso está en crecimiento permanente.

La inteligencia artificial ha generado que ya no importa dónde está ubicada la empresa o startup, lo que importa es el alcance global que tenga. Hemos demostrado que somos rentables y tenemos un producto que puede ser global.

Todavía somos pioneros en la región y ya hemos demostrado cómo funciona la inteligencia artificial para la gestión y el reclutamiento laboral. Entonces realmente hay competidores internacionales, pero hoy estamos marcando la pauta en Latinoamérica con tecnologías muy enfocadas a países emergentes.

¿Cuáles son algunas de esas empresas de gran tamaño que confían en Magneto en la actualidad?

Alejandro Arango: Entre ellas están Starbucks, Coca Cola, Sura, Nutresa, Grupo Éxito, Alkosto, Claro, KPMG o Comfama, entre muchos otros. A lo largo de los años, además, hemos impactado positivamente la vida de más de siete millones de usuarios.

¿En qué sectores están viendo más oportunidades de crecimiento para el reclutamiento con base en la inteligencia artificial?

Pablo Arango: Por ejemplo, en el sector de la salud en cargos asistenciales hay muchas oportunidades en América Latina. En el sector de la logística, que es uno que ha crecido mucho en los últimos tres años hay un déficit de conductores de todos los que operan sus sistemas.

En desarrollo de software, que muchas veces hablan de que ya se bajó la demanda porque hay despidos en las startups de Estados Unidos, lo cierto es que la demanda de tecnología de personas de ciberseguridad, de inteligencia artificial y demás estará en crecimiento y ahí Latinoamérica va a ser un gran foco de desarrollo tanto para ese país como en Canadá que buscan operaciones y roles de manera remota. También por el nearshoring, por lo que muchas de las compañías que operaban en China buscan locaciones en Latinoamérica, eso va a generar uno de los mayores movimientos de empleo en los próximos años.

Para las empresas que aún son reacias a involucrar procesos de selección con tecnologías como la inteligencia artificial, ¿qué les diría?

Pablo Arango: Esto ya no es solo un tema tecnológico sino de sostenibilidad en el tiempo. Nosotros hemos sido aliados tecnológicos para encontrar mejores talentos, pero la contratación sigue siendo directa entre el talento y la compañía. Podemos decir que somos un CRM especializado para la gestión del talento y esto se traduce en que cualquier compañía, sin importar su tamaño, pueda contratar talentos más acertadamente y más rápidamente porque nada impacta más la sostenibilidad en una organización que tener buenos talentos.