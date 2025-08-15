Maratón de Medellín presentó oficialmente la camiseta y medalla de la carrera

La Maratón Medellín presentó oficialmente los dos símbolos de los más de 27.000 corredores de 45 países que participan en la edición 2025, la medalla y la camiseta oficial.
En esta edición, la Maratón Medellín reúne a corredores de 317 municipios de Colombia y 45 países en las distancias de 10K, 21K y 42K, todas con cupos agotados. Medellín lidera la participación nacional con 5.128 atletas, seguida por Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla.
En el ámbito internacional, Ecuador, Venezuela y Panamá encabezan la lista de países con mayor presencia, seguidos por Puerto Rico y Estados Unidos. Más de 3.300 corredores extranjeros llegan a la ciudad para hacer parte de este evento deportivo.
“Esta medalla y esta camiseta son un homenaje a la pasión que nos une y al esfuerzo que nos impulsa. Queremos que cada corredor sienta que lleva consigo un pedazo de la historia de Medellín y de la Maratón”, afirmó Gustavo Orozco, director de la Maratón Medellín.
La medalla inspirada en la flor símbolo de Medellín y en el logo de la carrera incorpora por primera vez dos piezas superpuestas, con una parte superior que gira sobre la base y crea un efecto dinámico que evoca la fuerza y velocidad de los atletas.
Los diseños para 10K, 21K y 42K mantienen la misma esencia visual, variando en tamaño, combinaciones de color y detalles numéricos para reflejar el reto alcanzado por cada participante.
La camiseta oficial
La camiseta oficial, diseñada por Nike, está disponible en versiones masculina Nike Dri-Fit Miler y femenina Nike Miler. Es 100 % en poliéster con tecnología Dri-Fit, la cual garantiza comodidad y transpirabilidad, con paneles de malla que mejoran la ventilación, aberturas laterales que facilitan el movimiento y detalles reflectivos para mayor visibilidad.
El evento generará un impacto económico que dinamiza múltiples sectores y avanza hacia un posicionamiento cada vez mayor en escenarios internacionales, siendo además clasificatorio para el Boston Marathon y con posibilidad de registrar tiempos que permitan la clasificación a Nueva York, Berlín y Chicago.
La carrera cuenta con el apoyo institucional de la Alcaldía de Medellín a través del Inder y la Secretaría de Desarrollo Económico, además de Empresas Públicas de Medellín.
Las marcas oficiales de la competencia son Nike, Agua Cristal, Gatorade, La Roche Posay, Sistecrédito, Mexsana, Telemedellín, Lazza Capital, entre otras.