Turismo silver: estos son los destinos en Colombia ideales para mayores de 50 años

Cada vez son más las personas mayores de 50 años que están aprovechando su tiempo, experiencia y libertad para descubrir el mundo a su propio ritmo.
De acuerdo con estudios recientes de Booking.com, estos viajeros priorizan destinos que les ofrezcan tranquilidad, propuestas culturales significativas, buena gastronomía, caminatas suaves en contacto con la naturaleza, hospedajes accesibles y espacios que les permitan reconectar consigo mismos, en pareja o con sus seres queridos.
Esta tendencia, conocida como turismo silver, ha cobrado fuerza a nivel global, y Colombia se consolida como un destino ideal para este segmento gracias a su riqueza cultural, paisajes naturales y una infraestructura diseñada para brindar comodidad y bienestar.
Destinos para turismo silver
Jericó (Antioquia)
Escondido entre montañas del suroeste antioqueño, Jericó combina la espiritualidad, el arte y la tradición paisa. Los visitantes pueden asistir a talleres de talabartería, visitar museos como el de la Madre Laura, recorrer jardines botánicos o disfrutar de una tarde de café viendo la neblina bajar por los cerros. Sus alojamientos boutique, muchos con terrazas o patios interiores, invitan al descanso total.
Honda (Tolima)
Conocida como la ‘ciudad de los puentes’, tiene arquitectura colonial, calles de piedra y clima cálido ideal para viajes sin afanes. Aquí, los viajeros pueden visitar el Museo del Río Magdalena, navegar en lancha por el río, hacer caminatas históricas por el centro y alojarse en casas restauradas con piscina y patios sombreados. Ideal para quienes valoran el legado cultural y el calor tropical.
Guaduas (Cundinamarca)
Este pueblo, poco explorado pero lleno de historia, es ideal para escapadas tranquilas. Los mayores de 50 pueden visitar la Casa Museo de Policarpa Salavarrieta, caminar hasta el mirador Piedra Capira con vistas a tres departamentos, y disfrutar de tardes en cafés o panaderías tradicionales. Es cerca de la capital y cuenta con opciones de alojamiento con atención familiar y espacios abiertos.
Pitalito (Huila)
En el sur del país, entre cafetales y montañas verdes, Pitalito es una puerta de entrada a experiencias profundas y pausadas. Las fincas cafeteras invitan a recorridos adaptados donde se aprende sobre cultivo, cosecha y tostión. Muy cerca, el Parque Arqueológico de San Agustín ofrece visitas guiadas con rutas accesibles entre las enigmáticas estatuas precolombinas.
Muchos alojamientos de la zona ofrecen alimentación local, vistas de lujo y espacios ideales para reconectar con la naturaleza.
Mompox (Bolívar)
A orillas del Magdalena, este pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco encanta con su arquitectura, su tranquilidad y su alma musical. Ideal para quienes buscan experiencias auténticas sin afán: paseos en chalupa al atardecer, visitas a talleres de filigrana, conciertos de boleros o recorridos por iglesias centenarias. Sus hoteles coloniales frente al río ofrecen una atmósfera íntima y serena.
