Minor Hotels Europe & Americas abrió su primer hotel en Lima, Perú

Como parte de su plan de expansión en la región, Minor Hotels Europe & Americas abrió el pasado 1 de agosto su primera propiedad en Perú. Se trata de nhow Lima, que ofrece una elevada experiencia en hospedaje, gastronomía y entretenimiento.
La nueva propiedad de la compañía cuenta con 243 habitaciones distribuidas en trece pisos y ha sido diseñada para maximizar la comodidad y el bienestar de sus huéspedes, ofreciendo una propuesta que fusiona la creatividad y la cultura local con un estilo vanguardista.
Como parte de la familia de hoteles lifestyle de la marca nhow, reconocida por su enfoque disruptivo, este hotel combina arte, diseño y tecnología en sus diversos espacios.
Detalles del nuevo hotel
El hotel está situado en Miraflores, a solo 35 minutos en auto del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y a pasos de importantes atractivos turísticos como el malecón, centros culturales, galerías de arte, tiendas de diseño y una variada oferta de restaurantes con excelentes propuestas gastronómicas.
En el piso 3, está Zönico, un restaurante de alta cocina que rinde homenaje a los sabores de los ocho países conectados por el río Amazonas. Allí, se fusionan ingredientes regionales con la esencia de los productos peruanos.
Además, en el piso 13 se encuentra Pagano, un exclusivo y sofisticado bar, concebido para convertirse en el nuevo epicentro de la vida nocturna limeña. En esta misma planta, nhow Lima cuenta con un pool bar al aire libre que ofrece una experiencia pensada para quienes buscan relajarse.
Y pensando en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), el hotel tiene 11 salas multifuncionales para eventos con tecnología de última generación.
Así, Minor Hotels marca un punto de inflexión en su presencia en América, apostando por una propuesta disruptiva que dinamiza la industria hotelera regional. Con un enfoque que combina diseño, innovación y experiencia de marca, el grupo consolida su estrategia de expansión internacional, así como su posicionamiento en mercados clave.
Cabe mencionar que nhow Hotels & Resorts es una marca de estilo de vida premium en la que los huéspedes pueden experimentar la personalidad ‘artivista’. Tienen puntos en Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Frankfurt, Londres, Marsella, Milán, Róterdam, Roma y Lima.