El nuevo resort en República Dominicana solo para adultos y con todo incluido

Hyatt Hotels Corporation anunció la entrada en operación de Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa, solo para adultos y con todo incluido en República Dominicana, en la costa de Playa Esmeralda.
El nuevo espacio cuenta con 500 suites elegantemente decoradas, cada una con terraza o balcón privado, muchas de ellas con vista al mar, acceso tipo swim-out y balcones amueblados. En su interior, los huéspedes encontrarán ropa de cama lujosa, baños espaciosos con duchas tipo lluvia y lavabos dobles, además de productos de tocador Pharmacopia Natural Bodycare.
También se puede disfrutar de servicio a la habitación y de concierge las 24 horas, y un calendario completo de entretenimiento y actividades que redefinen cuidadosamente la experiencia todo incluido.
Servicios exclusivos
En este nuevo hotel, la marca ofrece habitaciones Preferred Club con check-in y check-out personalizados, minibares mejorados, acceso a un lounge privado, áreas exclusivas de playa y piscina, menú de almohadas y servicio de mayordomo.
La Preferred Club Presidential Suite además cuenta con distribución amplia, cocina privada, terraza con jacuzzi y vistas panorámicas al mar.
“Hemos creado Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa para que sea más que una escapada indulgente: es una celebración del romance, el bienestar y el espíritu único de Playa Esmeralda”, dijo Ángel Medina, gerente general del resort.
Bajo la dirección del chef ejecutivo Carlos Quijano, los once restaurantes y siete bares del resort ofrecen un abanico de viajes culinarios que combinan influencias internacionales con inspiración local.
Recomendado: Emirates busca atraer más pasajeros de Dubái a Colombia con nueva primera clase mejorada
El corazón de la experiencia es Doña Altagracia, un restaurante emblemático que rinde homenaje a la rica herencia culinaria dominicana, reinterpretando platos tradicionales como risotto con chivo guisado y mofongo, elaborados con maestría y arraigados en la tradición.
De igual manera, los huéspedes pueden disfrutar de un spa, canchas de tenis y voleibol de playa, deportes acuáticos, aeróbicos, clases de baile y español, kayak, snorkel y clases introductorias de buceo en piscina.