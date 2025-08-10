Viajes y turismo Estilo de vida

El nuevo resort en República Dominicana solo para adultos y con todo incluido

Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa, ubicado en la costa de Playa Esmeralda, ya está operando.

Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa (1)
Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa. Foto: cortesía Hyatt Hotels.

Hyatt Hotels Corporation anunció la entrada en operación de Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa, solo para adultos y con todo incluido en República Dominicana, en la costa de Playa Esmeralda.

El nuevo espacio cuenta con 500 suites elegantemente decoradas, cada una con terraza o balcón privado, muchas de ellas con vista al mar, acceso tipo swim-out y balcones amueblados. En su interior, los huéspedes encontrarán ropa de cama lujosa, baños espaciosos con duchas tipo lluvia y lavabos dobles, además de productos de tocador Pharmacopia Natural Bodycare.

También se puede disfrutar de servicio a la habitación y de concierge las 24 horas, y un calendario completo de entretenimiento y actividades que redefinen cuidadosamente la experiencia todo incluido.

Servicios exclusivos

En este nuevo hotel, la marca ofrece habitaciones Preferred Club con check-in y check-out personalizados, minibares mejorados, acceso a un lounge privado, áreas exclusivas de playa y piscina, menú de almohadas y servicio de mayordomo.

La Preferred Club Presidential Suite además cuenta con distribución amplia, cocina privada, terraza con jacuzzi y vistas panorámicas al mar.

“Hemos creado Secrets Playa Esmeralda Resort & Spa para que sea más que una escapada indulgente: es una celebración del romance, el bienestar y el espíritu único de Playa Esmeralda”, dijo Ángel Medina, gerente general del resort.

Bajo la dirección del chef ejecutivo Carlos Quijano, los once restaurantes y siete bares del resort ofrecen un abanico de viajes culinarios que combinan influencias internacionales con inspiración local.

El corazón de la experiencia es Doña Altagracia, un restaurante emblemático que rinde homenaje a la rica herencia culinaria dominicana, reinterpretando platos tradicionales como risotto con chivo guisado y mofongo, elaborados con maestría y arraigados en la tradición.

De igual manera, los huéspedes pueden disfrutar de un spa, canchas de tenis y voleibol de playa, deportes acuáticos, aeróbicos, clases de baile y español, kayak, snorkel y clases introductorias de buceo en piscina.

