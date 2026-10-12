Marca colombiana de artículos para el hogar inicia operaciones en Estados Unidos: revela planes de expansión en ese país

Ambiente Gourmet inició su operación en Estados Unidos con la apertura de su primera tienda en Boca Ratón, Florida, un mercado elegido no solo por su potencial comercial, sino por la afinidad que Andrea Freydell, diseñadora y CEO de Ambiente Gourmet USA, encuentra en ese lugar.
La apertura oficial tuvo lugar en Town Center at Boca Raton, centro comercial perteneciente al portafolio de Simon Malls. El establecimiento cuenta con aproximadamente 100 metros cuadrados y cerca de 1.500 referencias, entre productos para la mesa, piezas para servir, utensilios y baterías de cocina, artículos de bar, decoración, termos y regalos, con precios principalmente entre los US$25 y los US$300.
Freydell explicó: “No llegamos pensando que vamos a enseñarle a Palm Beach cómo vivir. Todo lo contrario, queremos aprender de un lugar que lleva décadas enseñándole al mundo una manera extraordinaria de hacerlo. Boca tiene que vender, pero también tiene que enseñarnos”.
Como diseñadora y empresaria, Freydell lideró la construcción del concepto de la tienda y la selección y curaduría de la propuesta que Ambiente Gourmet lleva a Estados Unidos.
El portafolio es diseñado, desarrollado y curado desde Colombia y producido a través de una cadena internacional, con elementos como el color, la naturaleza y la generosidad alrededor de la mesa como parte de la identidad de la marca.
Por otra parte, la llegada a Estados Unidos también supone para la compañía la construcción de una operación que contempla inventario, importación, logística, tecnología, mercadeo y generación de empleo directo e indirecto mediante contratistas y servicios profesionales.
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Esta etapa se apoya en la experiencia acumulada por Grupo Ambiente durante más de 20 años, con una red que supera los 100 puntos de venta en Colombia y presencia internacional en mercados como México y Ecuador.
Boca Ratón representa así el primer paso de un plan que contempla la apertura de aproximadamente cinco tiendas en Estados Unidos, en ubicaciones premium y junto a aliados como Simon Malls.
De esta manera, la tienda funciona como el punto de entrada de Ambiente Gourmet al mercado estadounidense y como un espacio para validar su propuesta en este nuevo escenario.