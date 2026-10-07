Multifamily, la nueva forma de habitar que responde a la transformación del mercado de vivienda llega con propuesta a Medellín

La forma de habitar en Colombia evoluciona y el mercado residencial responde con nuevos modelos como el multifamily, que combina vivienda en arriendo con una operación profesional, servicios y zonas comunes diseñados para quienes priorizan la flexibilidad y una experiencia integral.
En este escenario, Parque Arauco y Hasta Capital presentan LiveSpace+ Ciudad del Río, su tercer proyecto de este tipo en el país y el primero en Antioquia.
El proyecto, que tiene 319 unidades, cuenta con tipologías que van desde estudios hasta apartamentos de dos habitaciones, con distribuciones diseñadas para combinar comodidad, funcionalidad y diseño contemporáneo.
Entre sus amenidades se encuentran coworking, gimnasio, espacios para yoga, piscina, terraza, BBQ, social kitchen y pet park, además de zonas verdes y espacios sociales destinados al encuentro y al descanso.
Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del DANE, el 40,8 % de los hogares colombianos vive en arriendo o subarriendo, frente al 38,1 % que habita una vivienda propia, totalmente o parcialmente pagada. Con este resultado, el arriendo se mantiene por cuarto año consecutivo como la principal forma de ocupación de vivienda en el país.
Esta transformación ocurre al mismo tiempo que cambian las características de los hogares. En 2025, los hogares unipersonales representaron el 20,2 % del total nacional, frente al 17 % registrado en 2019, mientras que el tamaño promedio de los hogares llegó a 2,82 personas. En Antioquia, el promedio fue de 2,74 personas por hogar.
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Medellín refleja una nueva dinámica residencial
La transformación del mercado de vivienda también tiene una expresión particular en Medellín. De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana sobre la evolución habitacional de la ciudad, la proporción de hogares que viven en arriendo pasó del 36 % en 2015 al 45 % en 2024, mientras que la proporción de hogares propietarios pasó del 60 % al 47 % durante el mismo periodo.
Para Sebastián Muñoz, managing director para Sudamérica de Hasta Capital, este escenario plantea nuevas oportunidades para modelos que profesionalizan la renta residencial y buscan responder a las necesidades de una población que valora la flexibilidad, la ubicación y los servicios asociados a la vivienda.
“En Medellín cada vez más hogares viven en arriendo, y esa demanda merece edificios pensados y operados para ese fin. Cuando una vivienda se desarrolla como activo de renta, el capital institucional de largo plazo encuentra en la ciudad una oportunidad real y los residentes reciben un servicio profesional. Para que este modelo se multiplique, necesitamos marcos normativos que lo hagan viable”.
En este contexto surge el modelo multifamily, que se diferencia del arriendo residencial tradicional porque los edificios son concebidos desde su origen para operar como activos de renta, bajo una administración profesional y con una propuesta que conecta los espacios privados con servicios, amenidades y experiencias para sus residentes.
Por otra parte, la elección de Ciudad del Río responde también a la transformación que ha experimentado este sector de Medellín, uno de los principales focos de crecimiento y renovación urbana de la ciudad. Su entorno combina diferentes usos y servicios, con una oferta que integra vivienda, gastronomía, comercio, espacios empresariales y servicios de salud.
En este entorno se encuentra Mercado del Río, uno de los principales referentes gastronómicos de Medellín, además de una creciente oferta residencial y empresarial. A esto se suma una ubicación estratégica, próxima a la Avenida Regional y a las estaciones Industriales y Poblado del Metro de Medellín.