Vuelos baratos para fin de año y 2027: hay tiquetes desde $69.300 y descuentos de hasta 64 %

Planear un viaje con anticipación puede marcar una diferencia importante para el bolsillo. Para muchas personas y familias en Colombia, buscar descuentos, promociones y vuelos baratos es una de las primeras tareas cuando empiezan a organizar las vacaciones de fin de año o una escapada para los primeros meses de 2027.
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El precio del tiquete suele ser uno de los principales factores a la hora de decidir el destino y la fecha del viaje. Por eso, las promociones que permiten comprar con varios meses de anticipación pueden convertirse en una alternativa para quienes quieren organizar sus vacaciones y, al mismo tiempo, controlar el presupuesto.
Para quienes buscan este tipo de oportunidades, una nueva campaña de tarifas promocionales de la aerolínea JetSMART estará disponible durante octubre con opciones para vuelos nacionales e internacionales, con precios que parten desde $69.300 para algunos trayectos dentro de Colombia y descuentos de hasta 64 %, según la ruta y las condiciones de la oferta.
La promoción estará disponible del 5 al 12 de octubre de 2026 y contempla fechas de viaje desde el 26 de octubre de 2026 hasta el 27 de mayo de 2027, dependiendo del destino.
¿Dónde encontrar estos vuelos baratos?
En las rutas nacionales aparecen algunas de las tarifas más bajas de la campaña. Entre las opciones informadas están Bogotá-Cali desde $69.300, Bogotá-Medellín desde $72.300 y Bogotá-Bucaramanga desde $74.600.
También se encuentran trayectos como Medellín-Montería desde $74.800, Bucaramanga-Bogotá desde $75.600 y Medellín-Barranquilla desde $75.700. Las tarifas corresponden a un solo trayecto e incluyen impuestos y tasas, de acuerdo con las condiciones de la promoción.
Esto significa que una persona que esté pensando, por ejemplo, en viajar desde Bogotá hacia Cali durante el periodo habilitado puede encontrar una tarifa desde $69.300 para el trayecto de ida, aunque el precio final dependerá de la disponibilidad y las condiciones aplicables a la fecha y ruta escogidas.
Tiquetes internacionales desde $531.100
Para quienes están pensando en salir de Colombia, las tarifas internacionales comienzan desde $531.100, con descuentos de hasta 18 %. Entre las alternativas señaladas están Cali-Antofagasta desde $531.100, Medellín-Punta Cana desde $606.300 y Cali-Punta Cana desde $617.400.
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La oferta también contempla rutas como Medellín-Buenos Aires desde $645.800, Medellín-Santiago desde $653.700, Cali-Santiago desde $660.900 y Bogotá-Santiago desde $662.800. Al igual que en las rutas nacionales, los precios corresponden a un trayecto e incluyen impuestos y tasas.
Por tratarse de una campaña con fechas y cupos sujetos a las condiciones de cada ruta, no todos los viajeros necesariamente encontrarán la misma tarifa. La disponibilidad es uno de los elementos que debe revisar el comprador antes de completar la reserva.
Carolina Ruíz, gerente comercial de JetSMART en Colombia, explicó que la campaña busca que los viajeros no esperen hasta las últimas semanas para definir sus vacaciones.
“Los SMART Days llegan en un momento en el que muchos viajeros ya están pensando en sus planes para el cierre de año y en lo que quieren hacer durante los primeros meses de 2027. Por eso, más que esperar a que lleguen esas fechas, queremos ofrecer la posibilidad de anticiparse y acceder a tarifas especiales para que los colombianos puedan optimizar su presupuesto en este cierre del año. La invitación es a organizar desde hoy las vacaciones y los destinos que están en la lista de pendientes”, señaló la directiva.
La aerolínea informó que, después de dos años de operación en Colombia, actualmente cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y cinco rutas internacionales hacia tres destinos en Sudamérica y uno en el Caribe. Su operación se realiza con una flota regional de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321. Además, mantiene una alianza con American Airlines que permite a los pasajeros acumular y redimir millas mediante el programa AAdvantage.
La compañía también señala que fue reconocida por SKYTRAX como la Mejor Aerolínea Low-Cost de Sudamérica en 2026, un reconocimiento que recibió por cuarta vez y por segundo año consecutivo.
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¿Dónde consultar las tarifas y condiciones?
Los viajeros interesados pueden revisar las rutas disponibles, las fechas de viaje, la disponibilidad y las condiciones de los SMART Days directamente en la página oficial de la aerolínea: Consultar SMART Days y tarifas de JetSMART,
Es importante revisar el precio correspondiente a la fecha exacta del viaje antes de comprar, ya que las tarifas promocionales dependen de la ruta, disponibilidad y condiciones de la campaña.