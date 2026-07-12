El mito de comprar vuelos en la madrugada para ahorrar: ¿realmente funciona? 

Quienes están planeando unas vacaciones suelen acudir a todo tipo de recomendaciones para intentar ahorrar dinero. Entre las más populares está esperar la madrugada para comprar los vuelos y tiquetes aéreos con la esperanza de encontrar mejores precios.
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Sin embargo, expertos del sector turístico aseguran que esta es una de las creencias más extendidas entre los viajeros, pero también una de las menos acertadas.
La forma en que se reserva un viaje puede marcar una diferencia importante en el presupuesto final. No obstante, factores como la anticipación de la compra, la flexibilidad en las fechas o la contratación de paquetes turísticos tienen un mayor impacto sobre el costo que la hora exacta en la que se realiza la compra.
Así lo explicó HotelDO, empresa especializada en soluciones B2B para agencias de viajes, que analizó algunos de los mitos más comunes al momento de reservar vuelos, hoteles y otros servicios turísticos, con el propósito de ayudar a los viajeros a tomar decisiones mejor informadas.
¿Comprar vuelos en la madrugada realmente es más barato?
La respuesta es no. Aunque durante años ha circulado la idea de que las aerolíneas reducen sus tarifas después de la medianoche, HotelDO explicó que los sistemas actuales de fijación de precios funcionan bajo modelos dinámicos de oferta y demanda, por lo que las tarifas cambian constantemente según la disponibilidad de sillas, el comportamiento de las reservas y las promociones vigentes, pero no por una hora específica del día.
En otras palabras, un viajero podría encontrar el mismo precio a las 10 de la mañana o a las 2 de la madrugada si las condiciones del mercado no han cambiado.
En contraste con ese mito, la compañía asegura que sí existe una estrategia que puede representar un ahorro importante: adquirir varios servicios turísticos en una sola reserva.
Esto significa comprar de manera conjunta el vuelo, el hotel y, si se desea, otros servicios como alquiler de vehículo, traslados, actividades en el destino o seguro de viaje.
Según Adriana Gil Bohórquez, gerente comercial de HotelDO Colombia, esta modalidad permite acceder a tarifas preferenciales que normalmente no están disponibles cuando cada servicio se adquiere por separado.
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«Al reservar un paquete de viaje, los viajeros tienen un ahorro de hasta el 25 % comparado con comprar cada servicio por separado. Gracias a esto, cada vez son más las reservas realizadas por los colombianos que corresponden a compras empaquetadas», afirmó la directiva.
Además del beneficio económico, la ejecutiva explicó que este tipo de reservas facilita toda la planeación al concentrar los diferentes servicios en una única compra.
¿Esperar hasta el último momento ayuda a conseguir descuentos?
Otro de los mitos frecuentes es creer que comprar pocos días antes del viaje garantiza ofertas de última hora. HotelDO advierte que ocurre exactamente lo contrario en la mayoría de los casos.
A medida que se acerca la fecha del viaje, la demanda suele aumentar, disminuye la disponibilidad de tiquetes y hoteles y, como consecuencia, las tarifas tienden a subir.
Las cifras de la compañía muestran que los colombianos acostumbran reservar los viajes nacionales con entre 30 y 60 días de anticipación, mientras que para los internacionales el plazo recomendado suele ubicarse entre 60 y 150 días antes de la salida.
Por ejemplo, si una familia planea viajar a Cartagena durante un puente festivo y compra los tiquetes dos meses antes, es más probable que encuentre mejores tarifas que si espera a hacerlo durante la semana previa al viaje, cuando gran parte de los cupos ya estarán vendidos.
Más que buscar una hora específica para hacer la compra, los expertos recomiendan ser flexible con las fechas y los horarios.
Mover el viaje uno o dos días, elegir vuelos en horarios menos demandados o revisar aeropuertos cercanos al destino puede traducirse en diferencias importantes en el precio final.
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Por ejemplo, una persona que desea viajar a Miami podría encontrar tarifas más competitivas llegando inicialmente a Orlando y desplazándose posteriormente por carretera. En Colombia ocurre algo similar entre ciudades como Armenia y Pereira, cuyos aeropuertos permiten mayor flexibilidad para encontrar mejores opciones.