Vuelos desde $167.500: así podrá viajar desde Barranquilla a estas tres ciudades

La temporada de vacaciones suele disparar la demanda de transporte aéreo en Colombia y, con ello, la búsqueda de tiquetes a precios competitivos. En ese contexto, la aerolínea estatal Satena anunció el fortalecimiento de su operación desde Barranquilla con tres vuelos con tarifas que parten desde $167.500 por trayecto.
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La medida busca responder al incremento de viajeros durante esta época del año y, al mismo tiempo, fortalecer la conectividad regional entre ciudades que cumplen un papel importante para el turismo, los negocios y la integración económica del país.
Estas son los tres vuelos desde Barranquilla
La nueva oferta contempla vuelos directos desde Barranquilla hacia Riohacha, Montería y Cúcuta, con diferentes frecuencias de operación según cada destino.
La ruta Barranquilla–Montería contará con vuelos diarios, convirtiéndose en la conexión con mayor disponibilidad para los viajeros.
Por su parte, los vuelos entre Barranquilla y Riohacha estarán disponibles los lunes, miércoles y viernes, mientras que la conexión entre Barranquilla y Cúcuta operará los lunes y viernes.
En total, Satena pondrá a disposición de los usuarios cerca de 1.200 sillas semanales, utilizando aeronaves ATR 42, con capacidad para 48 pasajeros, diseñadas para atender rutas regionales con altos estándares de seguridad, confiabilidad y eficiencia operacional.
Las tarifas anunciadas por la aerolínea para la temporada vacacional comienzan desde:
- Barranquilla – Riohacha: desde $167.500 por trayecto.
- Barranquilla – Montería: desde $184.660, con vuelos todos los días.
- Barranquilla – Cúcuta: desde $281.050 por trayecto.
Satena aclaró que estos valores están sujetos a disponibilidad de sillas y a las condiciones establecidas para cada ruta y canal de venta.
El presidente de Satena, el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, explicó que la temporada vacacional representa una oportunidad para seguir acercando a los colombianos a diferentes regiones del país mediante una oferta aérea con tarifas accesibles.
«Las vacaciones representan una oportunidad para que más personas recorran el país y descubran la riqueza de sus regiones. En SATENA continuamos consolidando una red aérea que acerca destinos estratégicos con tarifas accesibles y un servicio pensado para responder a las necesidades de los viajeros, mientras contribuimos al desarrollo económico, turístico y social de los territorios», afirmó el directivo.
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La aerolínea considera que este fortalecimiento de rutas permitirá facilitar la movilidad de miles de pasajeros y apoyar sectores como el comercio, el turismo y los servicios en las ciudades conectadas.
¿Dónde comprar los tiquetes aéreos?
Los viajeros interesados en aprovechar estas tarifas pueden consultar los itinerarios, verificar horarios y adquirir sus pasajes a través de los diferentes canales habilitados por Satena.
Las compras pueden realizarse en la página web oficial de la aerolínea, mediante el Contact Center nacional en las líneas (601) 918 6030 y (+57) 601 794 2211, a través de la línea oficial de WhatsApp (+57) 323 322 0006 o en los puntos de venta autorizados.