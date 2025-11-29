El Salón del Automóvil 2025 cerró con una proyección de más de 14.000 unidades vendidas y cerca de 140.000 visitantes, manteniéndose como uno de los espacios comerciales más relevantes del sector en el país. En total participaron 64 marcas y más de 600 vehículos, con una oferta híbrida y eléctrica que tomó mayor peso frente a ediciones anteriores.
Para este balance, Valora Analitik verificó las cifras con los voceros de las marcas en Colombia, quienes compartieron sus resultados oficiales del evento. La información que se presenta a continuación corresponde a datos confirmados por cada fabricante.
Las marcas con mayores ventas y crecimiento
· BYD fue la marca con mayor volumen en ventas, con 2.620 unidades y un aumento del 118 % frente al año pasado.
· Kia registró 1.113 pedidos, con el Stonic como su modelo más solicitado (204), además de más de 500 pedidos en su portafolio híbrido y eléctrico.
· Renault reportó 1.075 unidades vendidas durante los días del Salón. El modelo más demandado fue el Arkana Esprit Alpine (218 unidades), seguido por la Koleos E-Tech (129) y la Duster Hybrid E-Tech (89).
· Chery sumó 708 unidades y más de 5.000 leads, impulsada por el iCar 03 y su línea Super Hybrid, con un crecimiento del 210 % frente a 2024.
· Toyota cerró con alrededor de 700 unidades, manteniendo un ritmo estable en su segmento híbrido.
· Chevrolet alcanzó 600 pedidos y un crecimiento del 25 %. Su Captiva EV representó el 20 % de las ventas, mientras que la línea de buses y camiones Isuzu creció 31 % frente al año pasado.
· Peugeot vendió 400 unidades, el 77 % correspondientes a la gama 2008 impulsada por su versión híbrida ligera.
· Volkswagen, Audi y CUPRA reportaron un crecimiento del 37 % durante la feria.
· Zeekr, la marca eléctrica del Grupo Geely, registró un aumento del 52% frente al año pasado.
El ‘boom’ del segmento híbrido y eléctrico
Las marcas que llegaron recientemente al país mostraron un avance relevante en la feria. Deepal y Changan lograron 409 reservas, un incremento del 63 % frente a los resultados que ambas registraron en 2024.
Voyah cerró con 137 unidades vendidas, duplicando su proyección. Geely Riddara superó en 30% su estimación de primer mes y Farizon registró 30 unidades en su debut.
A estos resultados se suman otros desempeños dentro de sus segmentos: Isuzu reportó entre 40 y 50 unidades, KGM llegó a 75 vehículos, y DFAC | Dongfeng registró uno de los mayores crecimientos, del 138 %, al pasar de 221 a 510 unidades.
Marcas como Nissan, Geely Colombia y la propia Deepal señalaron un mayor tráfico comercial impulsado por sus líneas híbridas y eléctricas.
Tesla en Colombia
Aunque la marca no estuvo presente como expositor, la llegada de Tesla al país ocurrió en paralelo al Salón y acaparó la atención del mercado. La marca presentó precios más competitivos de lo previsto para el Model 3 y el Model Y, lo que llevó a comparaciones inmediatas las marcas que actualmente operan en Colombia.
Destacado: Importante firma china de carros eléctricos anunció apertura de vitrina en Colombia para competirle a Tesla: Así son sus vehículos.
Los resultados generales del evento dejan varias señales para 2026:
· La oferta híbrida y eléctrica seguirá ganando participación;
· Las marcas chinas continúan ampliando su peso en ventas;
· Los fabricantes tradicionales aceleran la migración hacia portafolios electrificados;
· Las nuevas marcas están entrando al mercado con cifras sólidas desde sus primeros meses.