Margarita Henao renuncia como CEO de DaviPlata; estará hasta el 31 de diciembre

Banco Davivienda informó este miércoles 10 de diciembre que Margarita Henao Cabrera, CEO de DaviPlata, dejará el cargo el próximo 31 de diciembre.
Según un comunicado emitido por la entidad bancaria, Henao, quien estuvo vinculada con el banco por más de 11 años liderando la transformación digital y el crecimiento de DaviPlata, presentó la renuncia.
Cabe resaltar que esta renuncia se da en medio del anuncio por parte de DaviPlata para pasar de billetera digital a neobanco.
Precisamente Henao en conversación con Valora Analitik había contado los detalles de la transformación, la cual incluye tarjeta débito virtual con tecnología NFC, tarjeta de crédito, bolsillos de ahorro con rentabilidad del 8,25 % EA y una ampliación de topes para ahorrar.
“Analizamos qué pedían los clientes, la gente valora no solo transferir dinero, sino facilidades para comprar y acceso fácil al crédito”, explicó a este medio.
