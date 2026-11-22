Los colombianos están incorporando un nuevo asistente a su búsqueda de regalos para las fiestas: más de la mitad (53 %) probablemente utilizará la IA para generar ideas de regalos esta temporada, una cifra que aumenta al 66 % entre quienes han enviado dinero al exterior.
Además, el 77 % permitiría que la IA le ayudara de alguna manera con sus compras de regalos para las fiestas, según un nuevo estudio de Visa.
Los hallazgos provienen de la encuesta de Visa sobre cambios en el gasto durante las fiestas de 2026, realizada por Morning Consult. La encuesta también explora dónde planean comprar los colombianos, cómo utilizan la inteligencia artificial y qué opinan sobre las nuevas formas de mover dinero.
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“Los colombianos están listos para que la IA asuma más tareas del proceso de compra, siempre que ellos mantengan el control (…). Más de cuatro de cada diez ya permitirían que un agente de IA completara y pagara una compra, y la mayoría quiere aprobarla primero”, explicó Adriana Cárdenas, gerente general de Visa Colombia.
Los resultados de la encuesta llegan cuando los hogares colombianos comienzan la temporada de fiestas con un mayor poder adquisitivo. Según el informe de perspectivas de gasto para las fiestas de 2026 de Visa Business and Economic Insights (VBEI), los salarios reales han aumentado en Colombia y el consumo nominal de los hogares creció un 9 % interanual en el primer semestre de 2026.
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¿Cómo comprarán, pagarán y moverán dinero los colombianos esta temporada de fiestas?
La IA investiga, pero los colombianos tienen la última palabra: El 80 % permitiría que un agente de IA comparara precios y el 44 % dejaría que completara y pagara una compra. La mayoría de quienes están dispuestos a hacerlo quiere aprobarla primero, y el 66 % quiere saber cuándo está interactuando con un agente de IA mientras compra.
A su vez, los viajes y los dispositivos tecnológicos de uso corporal encabezan las listas de deseos. Entre los 12 tipos de regalos evaluados, un viaje o una experiencia de viaje (82 %) y un dispositivo tecnológico de uso corporal, como un reloj inteligente (80 %), son los regalos que más entusiasmaría a los colombianos dar o recibir.
Los planes de gasto favorecen los artículos físicos frente a las experiencias en una proporción cercana a dos a uno (30 % frente a 16 %), y el 40 % afirma que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha aumentado su interés en los regalos relacionados con el deporte.
También las compras comienzan temprano, con atención a los precios. Casi la mitad de los colombianos comenzará a comprar regalos para las fiestas en noviembre (46 %). El 92 % ha realizado al menos un cambio en los últimos 12 meses para afrontar el aumento de los gastos cotidianos, principalmente buscando descuentos o promociones con mayor frecuencia (58 %). Las mujeres son más propensas que los hombres a buscar descuentos (65 % frente a 51 %).
Cabe resaltar que las tiendas físicas son el lugar más mencionado para comprar regalos (74 %), mientras que los canales en línea, en conjunto, alcanzan el 48 %. El 41 % prevé comprar al menos un regalo a un vendedor fuera de Colombia, y los mejores precios o descuentos son el principal motivo entre quienes comprarán en el exterior (47 %).
Entre otros detalles, las estafas son frecuentes, al igual que las precauciones, pues el 38 % de los colombianos fue objeto de un intento de estafa durante la temporada de fiestas del año pasado, frente a casi tres de cada 10 adultos en Estados Unidos. Entre los colombianos de la generación Z, la cifra aumenta al 45 %.
La estafa más común que encontraron los colombianos durante el último año fue una solicitud de pago de alguien que se hacía pasar por su banco u otra organización de confianza (42 %).
Finalmente, las monedas estables despiertan interés entre quienes envían dinero al exterior. Una vez descritos sus beneficios, el 77 % de los colombianos identifica al menos una ventaja útil de las monedas estables (stablecoins).
Que el destinatario reciba el importe exacto enviado ocupa el primer lugar por un margen estrecho. Después de conocer los beneficios, el 39 % afirma que probablemente utilizará una moneda estable durante el próximo año, una cifra que aumenta al 56 % entre quienes han enviado dinero al exterior.