Medellín será epicentro de diálogo sobre desarrollo territorial, económico y educativo con el Foro AFE Prosperidad Compartida

Del 27 al 29 de octubre, el Forum de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín recibirá el Foro AFE Prosperidad Compartida 2026, el encuentro anual de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE Colombia).
La cita reunirá a más de 500 asistentes pertenecientes a más de 250 organizaciones del país y del ámbito internacional como fundaciones, empresas, cooperación internacional, academia, sector público, organizaciones sociales y lideres territoriales.
Su relevancia radica en la coyuntura que vive Colombia, pues enfrenta la urgencia de conectar el desarrollo territorial, las oportunidades económicas, la educación y los procesos de reconstrucción de las regiones que se vieron afectadas por el terremoto.
“El evento es una oportunidad para demostrar que el desarrollo económico y la competitividad de Colombia no pueden entenderse sin una estrategia de prosperidad compartida en el que el crecimiento y el desarrollo se traduzcan en mayores oportunidades, capacidades y bienestar para los distintos territorios de Colombia, incorporando también los aprendizajes y desafíos que deja el terremoto para la reconstrucción y el desarrollo del país”, afirmó Aura Lucía Lloreda, directora Ejecutiva de AFE Colombia.
Un ejemplo de prosperidad compartida es la inversión social privada que realizan las fundaciones familiares y empresariales del país.
Con una inversión superior a $1 billón, las organizaciones que participaron en el balance de gestión consolidado por la AFE Colombia demostraron durante el 2025 su compromiso con la transformación territorial, respaldando más de 1.000 iniciativas en 32 departamentos del país y beneficiando a más de 6 millones de personas a través de sus programas y proyectos.
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Detalles del Foro: recorrido y voces que se unen
El 27 de octubre, la jornada iniciará con 16 recorridos territoriales diseñados junto con fundaciones afiliadas a la AFE que trabajan en desarrollo económico, territorial y educativo en el departamento de Antioquia.
A través de estas visitas de campo, los participantes conocerán experiencias en su contexto real, conversarán con los líderes locales que implementan y viven los procesos en el terreno y conectarán los aprendizajes locales con los paneles centrales que se darán en el marco del Foro.
A su vez, durante dos días, expertos nacionales e internacionales debatirán sobre diferentes temáticas, empezando en cómo transformar el crecimiento en oportunidades para todos, serán guiados por Efosa Ojomo (director de Prosperidad Global en el Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation y experto en la «paradoja de la prosperidad») y Andrei Román (CEO de AtlasIntel), quienes aportarán la lectura sobre el país y sus prioridades económicas.
Para responder a los interrogantes sobre cómo lograr que la educación responda a los desafíos actuales, el evento reunirá a referentes como Nuno Crato (Matemático y ex Ministro de Educación y Ciencia de Portugal), Ana Cubillo (directora de Programas Globales de Jacobs Foundation) y, para abordar cómo el desarrollo puede llegar a todos los territorios, el foro contará con la participación de Javier Flórez (director del área de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz) y de Santiago Silva Jaramillo (politólogo, especialista en estudios políticos y magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Eafit) y autor del libro Confianza.
Por su parte, atendiendo a la coyuntura del país, el Foro AFE Prosperidad Compartida 2026 contará con un bloque de desarrollo específico para revisar los avances de la respuesta a la emergencia, los aprendizajes y los retos en materia de recuperación y reconstrucción.
Asimismo, intervenciones de Aura Lucía Lloreda Mera (directora ejecutiva de AFE Colombia), Andrés Julián Rendón (gobernador de Antioquia), Federico Gutiérrez (alcalde de Medellín) y Andrea Escobar (directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación).
También participarán María Margarita Gómez (primera dama de Medellín), Karem Labrador (directora ejecutiva de Colombia Líder), y Clara Vélez (directora administrativa de Buen Comienzo).
Así las cosas, el Foro se llevará a cabo en el Forum de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín. Para más detalles sobre la agenda completa, temáticas de cada speaker, las visitas a Fundaciones, perfil de asistentes y reserva de espacio, visite el sitio web oficial: http://www.foroprosperidadcompartida.com/.