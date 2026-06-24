Metro de Bogotá superó avance del 79 %: Galán confirmó obra clave que se entregará y fecha de operación

El Metro de Bogotá continúa avanzando en su proceso de construcción y en las pruebas necesarias para su futura operación. Así lo aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante una entrevista con Caracol Radio, en la que destacó que el proyecto ya supera el 79 % de ejecución y mantiene el cronograma previsto para entrar en funcionamiento en 2028.
De acuerdo con el mandatario, durante 2026 se alcanzarán hitos determinantes para la infraestructura de movilidad de la capital. Entre ellos se encuentra la culminación del viaducto de la Primera Línea del Metro y la llegada progresiva de los trenes que operarán en el sistema.
“Este año terminamos el viaducto, están llegando los trenes y va a estar en operación para que los ciudadanos se puedan montar en marzo de 2028. O sea, en menos de dos años, aproximadamente en un año y nueve meses, la gente se va a poder montar al Metro de Bogotá”, afirmó Galán.
El alcalde resaltó que los próximos 18 meses serán fundamentales para consolidar los principales proyectos de infraestructura que actualmente se ejecutan en la ciudad. Según explicó, además de los avances del Metro, Bogotá verá la entrega y puesta en funcionamiento de varias obras estratégicas que buscan mejorar la movilidad y la conectividad en diferentes sectores.
Avanzan obras clave para la movilidad de Bogotá
Entre los proyectos que entrarán en operación este año se encuentra el cable aéreo de San Cristóbal, una iniciativa que busca fortalecer la conexión de los habitantes de esta localidad con el resto de la ciudad. “Este mismo año estará en operación el cable de San Cristóbal”, indicó el alcalde.
Asimismo, Galán señaló que la avenida 68 registrará avances significativos. De los nueve grupos en los que fue dividido el proyecto, cinco quedarán en funcionamiento durante 2026, lo que elevará a seis el número total de tramos entregados.
La avenida Ciudad de Cali también presentará progresos importantes. Según el mandatario, tres grupos adicionales serán entregados antes de finalizar el año, permitiendo una mejora gradual en la movilidad de este corredor vial.
A estas obras se suman la entrega del puente ubicado en la intersección de la calle 153 con Autopista Norte y la entrada en funcionamiento del puente de Venecia, que conecta la Autopista Sur con la avenida 68, dos intervenciones consideradas estratégicas para reducir los tiempos de desplazamiento.