Mineros aumenta proyección de producción de oro para 2026; revela cifras clave del tercer trimestre

Mineros presentó sus resultados de producción trimestrales de 2026. Para el tercer trimestre de 2026, la producción de oro fue de 62.565 onzas, teniendo un alza 14 %. En cuanto al cierre de los nueve meses de 2026 (enero-septiembre), el segmento cerró en 181.466 onzas, con un aumento de 11,3 % a nivel interanual.
Las ventas de oro en el trimestre mencionado fueron de 61.281 onzas, reportando otra alza de 11,7 %. Las de oro equivalentes fueron de 64.544 onzas, con incrementos de 15 %. Cabe recordar que la empresa tiene activos en Nicaragua y Colombia. En el país centroamericano tiene a Hemco, que tuvo una producción de 38.010 onzas en el trimestre, es decir, un aumento de 18,5 %. La producción en este activo durante los nueve meses reportados en 2026 llegó a 114.344 onzas, con un aumento de 19 %.
En cuanto al activo Nechí, localizado en Colombia, Mineros produjo 24.555 onzas en el trimestre, teniendo un incremento de 7,8 %. Según la empresa, el resultado en Nechí es el reflejo de mejoras en cuanto a la producción de oro.
Frente a las expectativas de producción para 2026, estas serían de 235.000 a 245.000 onzas, lo cual significó un aumento en comparación a las previsiones iniciales de 220.000 a 240.000 onzas. De esta manera, tanto en Nechí como Hemco aumentaron las expectativas de producción. Para el primero esta sería de 87.000 a 93.000 onzas y la segunda de 148.000 a 152.000 onzas.
“Al 30 de septiembre, las pilas de acopio de mineral sumaron 121.864 toneladas métricas con aproximadamente 18.856 onzas de oro, lo que proporciona mineral adicional para el procesamiento futuro y las subsecuentes ventas de oro. Las ventas de oro de Hemco aumentaron un 18,9 % a 38.135 onzas, mientras que las ventas de plata aumentaron un 114,6 % a 210.380 onzas”, señaló la empresa.
Destacado: Entrevista | “Esperamos recuperar y trabajar para exportar nuevamente carbón a Israel”, presidente de Drummond
Sobre las ventas de oro de Nechí, estas crecieron 1,6 %, llegando a 23.146 onzas. Finalmente, la compañía revelará sus resultados financieros, junto con las cifras de producción en oro y plata, el 11 de noviembre de 2026.