La compañía antioqueña Mineros S.A. informó el cierre oficial de la adquisición del 100 % de las acciones que AngloGold Ashanti tenía en el proyecto de oro La Colosa en Tolima. La operación se concretó el pasado 13 de abril.
El acuerdo definitivo para esta transacción se había suscrito originalmente el pasado 7 de marzo. Con este paso, Mineros incorpora a su portafolio un activo que pertenecía a una subsidiaria de la multinacional AngloGold Ashanti PLC, ubicado a 150 kilómetros al oeste de Bogotá.
Los términos financieros incluyen un pago inicial de US$10 millones en efectivo al cierre de la operación. Adicionalmente, se estipuló una contraprestación contingente de hasta US$60 millones adicionales, supeditada al cumplimiento de hitos operativos.
Este monto variable dependerá del tonelaje de mineral que sea autorizado en un Plan de Trabajo y Obras (PTO). Asimismo, el desembolso de estos recursos está vinculado a la obtención y aprobación de la licencia ambiental necesaria para la etapa de explotación.
Claves del proyecto de oro La Colosa que quedó en manos de Mineros
El proyecto de oro La Colosa cuenta con estimaciones históricas de recursos minerales reportadas por AngloGold Ashanti en diciembre de 2024. Estas cifras señalan 23,35 millones de onzas de oro en recursos indicados y 4,98 millones de onzas en recursos inferidos.
Mineros aclaró que no ha verificado estas estimaciones de manera independiente para clasificarlas como recursos actuales. La compañía subrayó que cualquier avance físico en la zona depende estrictamente de la claridad regulatoria y el respaldo de la región.
La empresa anunció, además, que iniciará un proceso de colaboración con los actores locales para redefinir la identidad del proyecto. Esto incluye el cambio del nombre «La Colosa», denominación con la que se conocía históricamente al activo en el sector minero.
Esta decisión responde al contexto social de Cajamarca, donde en 2017 se realizó una consulta popular sobre la minería. En dicha votación, 6.122 ciudadanos votaron en contra de la actividad minera, frente a 76 que se manifestaron a favor.
La firma, con sede en Medellín, mantiene actualmente operaciones activas en Colombia y Nicaragua. La administración enfatizó que la viabilidad futura del proyecto en Tolima requiere un consenso comunitario significativo para alinear el desarrollo con las prioridades locales.