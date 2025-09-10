Mineros culmina programa de readquisición de acciones por US$12 millones

Mineros S.A. anunció la finalización de su programa de readquisición de acciones, una estrategia destinada a devolver capital a los accionistas y reforzar la confianza en la compañía.
El proceso, realizado bajo el mecanismo independiente previsto en el aviso de oferta publicado el pasado 27 de agosto de 2025, estuvo abierto entre el 1 y el 5 de septiembre para todos los inversionistas con acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Según los resultados de adjudicación reportados en el Boletín Informativo No. 171 de la BVC, la demanda superó con creces la oferta: se recibieron aceptaciones por 11,3 millones de acciones, equivalente al 283 % del máximo previsto.
Finalmente, la compañía readquirirá 3’956.885 acciones a un precio de $12.000 por título, lo que representa una prima del 9,1 % frente al valor de cierre del 5 de septiembre.
La operación, que se cumplirá el 12 de septiembre, completa el programa aprobado en la Asamblea de Accionistas del 31 de marzo por un monto total de US$12 millones.
Con ello, el número de acciones en circulación disminuirá de 299,7 millones a 295,7 millones.
“Seguimos observando un importante potencial de valorización y un comportamiento positivo en el precio de las acciones de Mineros. Consideramos que el valor actual ofrece una oportunidad significativa frente a nuestros pares de la industria del oro”, aseguró David Londoño, CEO de la compañía.
Una apuesta de Mineros por la confianza del mercado
Con casi cinco décadas de trayectoria, Mineros ha consolidado su presencia en Colombia y Nicaragua, y desarrolla proyectos en la región, entre ellos el Proyecto La Pepa en Chile.
La empresa mantiene su política de generar valor para los inversionistas a través de dividendos consistentes y estrategias que fortalecen su estructura financiera.
Cabe recordar que las acciones de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: MSA) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC: MINEROS).