 MinHacienda se reúne esta semana con banca, calificadoras e inversionistas de EE. UU.

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Ahora | MinHacienda se reúne esta semana con banca, calificadoras e inversionistas de EE. UU.: estos son los detalles 

El objetivo de las reuniones apunta a este tipo de entidades, por lo cual -por ahora- no pretenden reunirse con multilaterales.

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Ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Foto: captura de pantalla de la transmisión en YouTube.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, viajará este miércoles a EE. UU. para reunirse con banca comercial, agencias calificadoras de riesgo y un grupo de inversionistas que son tenedores de deuda colombiana. 

Según le dijo a El Tiempo, este grupo quiere “conocer cuál es el enfoque de esta política de austeridad que estamos adelantando”. 

Según Gómez, el objetivo de las reuniones apunta a este tipo de entidades, por lo cual -por ahora- no pretenden reunirse con multilaterales. Eso sí, en el futuro sí tendrá encuentros con estas últimas. 

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“Estamos más concentrados en la banca comercial y los fondos, pero muy seguramente también tendremos que ir muy próximamente a hablar con ellos a Washington”, anotó.

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