El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó la tarde de este domingo 22 de noviembre que solicitó la suspensión de la cuenta en X del expresidente Gustavo Petro por posible incitación a la violencia.
Según el comunicado compartido, la carta fue enviada al equipo de Asuntos Públicos, seguridad y cumplimiento de Reglas de X.
En ese orden, detalló MinTIC que la publicación en @petrogustavo por la cual hacen dicha petición fue emitida el 21 de noviembre de 2026 a las 10:27 a.m., y en la cual se lee: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.
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Además del escrito, también aparece un video de más de un minuto donde se ve la intervención de Petro en Cali el 19 de noviembre, día del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
Es por eso por lo que el ministerio considera “que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando a las instituciones del Estado colombiano”.
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Cabe resaltar también que el Consejo de Estado ordenó el 30 de octubre el retiro de publicaciones de la cuenta de X@petrogustavo en las que hizo alusión a la existencia de un fraude electoral o conductas punibles atribuibles al registrador Nacional del Estado Civil.
Finalmente, MinTIC pide que “se tenga en consideración el alcance de la cuenta de Petro, el número de seguidores y el hecho objetivamente relevante de su inclusion en la lista OFAC”.