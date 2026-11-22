La Procuraduría General de la Nación informó que mantendrá el seguimiento preventivo a Nueva EPS tras la designación de su nuevo agente interventor, y pidió a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación de los servicios y proteger el derecho a la salud de los afiliados.
El Ministerio Público exhortó a la Supersalud, como autoridad de inspección, vigilancia y control, a ejercer de manera “efectiva” sus competencias para que esta nueva etapa de intervención permita eliminar las barreras de acceso y mejorar la atención de los usuarios.
Entre las prioridades señaladas por la Procuraduría están garantizar la entrega oportuna de medicamentos y tecnologías, la realización de procedimientos médicos, la continuidad de los tratamientos y la recuperación de la suficiencia de la red prestadora.
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A su vez, la entidad advirtió que las dificultades administrativas, financieras y operativas no deben seguir afectando a los ciudadanos ni limitando su acceso a los servicios de salud.
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Procuraduría alerta por riesgos en varios territorios
Por otra parte, la Procuraduría pidió identificar y atender los riesgos territoriales que amenazan la prestación de los servicios de Nueva EPS.
Entre las zonas mencionadas en el comunicado están Popayán y el departamento del Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander, así como otros territorios con alta concentración de afiliados de la EPS que presenten alerta naranja o niveles elevados de riesgo.
En ese sentido, solicitó conocer la valoración actual de estas alertas, las medidas implementadas para mitigarlas y las acciones previstas para evitar interrupciones en la atención.
La Procuraduría señaló que verificará que la gestión del nuevo interventor y las actuaciones de la Superintendencia se traduzcan en soluciones concretas para los afiliados. El objetivo, indicó, es que la intervención permita superar las dificultades existentes y garantizar servicios de salud efectivos, oportunos, integrales y continuos en todo el país.