Primicia | Moody’s creará calificadora de riesgo local en Colombia: recibió luz verde para su constitución

Moody’s es una firma financiera centenaria. Creada en 1909 en Nueva York, actualmente es una de las agencias de calificación más relevantes del mundo. Entre sus principales accionistas se cuenta a Berkshire Hathaway (firma fundada por Warren Buffett) BlackRock y Vanguard Group, entre otros.
Desde 2019 creó su iniciativa para proporcionar calificaciones e investigación a los mercados financieros de Latinoamérica (Moody’s Local), que opera en 13 países de la región y ya tiene el camino libre para crear una agencia local en Colombia.
Se trata de Moody’s Local Co, Sociedad Calificadora de Valores, que será constituida en el país, tras la autorización de la Superintendencia Financiera. La firma será creada con un capital de $3.858 millones y su principal accionista será Moody’s International, con una participación de 94,99 %, y otras filiales de la agencia.
Además, se aclaró que el beneficiario real de Moody’s Local Co será la sociedad Moody’s Corporation, constituida en el Estado de Delaware, Estados Unidos, con un 100 % de participación indirecta en la futura agencia.
Detalles de Moody’s Local y su nueva agencia en Colombia
De acuerdo con la autorización de la SuperFinanciera, Moody’s en Colombia deberá elevar a escritura pública el proyecto de estatutos sociales e inscribirse de acuerdo con la regulación vigente.
Además, en un periodo de 12 meses se deberá iniciar la solicitud de obtención del certificado de autorización (permiso de funcionamiento) ante la Superintendencia Financiera. Mientras se entregue esta aprobación, la futura calificadora no podrá desarrollar las actividades propias de su objeto, sino que estará limitada a su organización.
De acuerdo con la información de Moody’s Local, su operación combina metodologías locales “adaptadas a cada mercado con equipos de analistas locales experimentados para brindar información valiosa y específica para cada mercado”.
Desde 2019 ha venido avanzando en su expansión en la región, comenzando con Chile y avanzando en los mercados de Perú, Panamá y Bolivia. Durante los siguientes años, se completó el lanzamiento de Moody’s Local en Argentina, Uruguay, Brasil y México.
En 2024 se lanzó Moody’s Local Centroamérica, ampliando la cobertura a seis países más de la región. Seis años después de su creación, Moody’s Local está presente en 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a ICR Chile.
