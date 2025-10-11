Conciertos y eventos

Expo2Ruedas 2025: fechas, precios y las marcas que lideran el mercado de motos en Colombia

La industria de las motocicletas llega a Corferias con más de 180 expositores, lanzamientos y un mercado que crece 50 % anual.

Por: -
El evento incluirá pruebas de manejo, exhibiciones deportivas y una zona de negocios para el sector. Foto: cortesía Corferias.
El evento incluirá pruebas de manejo, exhibiciones deportivas y una zona de negocios para el sector. Foto: cortesía Corferias.

Compártelo en:

Del 23 al 26 de octubre, Corferias será el punto de encuentro para los amantes de las motocicletas con la segunda edición de Expo2Ruedas, la feria que reúne a los principales fabricantes, distribuidores y representantes del sector en Colombia.

De acuerdo con el más reciente informe de la ANDI y Fenalco, en septiembre de 2025 se registraron 102.831 motocicletas nuevas, un incremento del 50 % frente al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año, el crecimiento alcanza el 36,9 %.

Durante cuatro días, Expo2Ruedas ofrecerá una muestra comercial ampliada, con más de cinco pabellones dedicados a motocicletas, bicicletas, scooters, repuestos, accesorios y servicios especializados. También habrá pruebas de manejo, exhibiciones deportivas y espacios de networking enfocados en generar nuevas oportunidades comerciales.

“Expo2Ruedas responde a la transformación que vive el sector de las motos en Colombia. Esta feria no solo exhibe productos, también refleja cómo la industria se adapta a nuevos retos de movilidad, sostenibilidad y seguridad vial”, explicó Guillermo Pajón, gerente de Prisma Gestión Empresarial y socio creador del evento.

Las marcas que mueven el mercado de motos en Colombia

Según el informe de ANDI y Fenalco:

  • Bajaj (17,17 %), Yamaha (15,27 %) y Suzuki (15,05 %) fueron las marcas con más registros.
  • Fratelli fue la que más creció dentro del top 10 (+195,6 %), seguida de Hero (+166,6 %), Bajaj (+66,4 %) y Honda (+58,2 %).
  • Los modelos más vendidos fueron:
    AK125NKD EIII de AKT con 7.207 unidades
    NMAX155 de Yamaha con 4.512 unidades
    CT100 ES Spoke de Bajaj con 4.223 unidades

El crecimiento del sector está impulsado por el acceso a crédito, el uso de la moto como medio de trabajo y la llegada de nuevas motos eléctricas y de bajo cilindraje.

Ventas de motos en Colombia
Ventas de motos en Colombia

Destacado: Colombia vende más motos que Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile juntos.

Fechas y precios

  • Fecha: del 23 al 26 de octubre de 2025.
  • Lugar: Corferias, Bogotá.
  • Entrada general: $38.000 para mayores de 12 años.
  • Múltibono: $132.000 válido por los cuatro días del evento.

Toda la programación está disponible en la página web de la feria.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Corferias, venta de motos
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar