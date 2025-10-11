Del 23 al 26 de octubre, Corferias será el punto de encuentro para los amantes de las motocicletas con la segunda edición de Expo2Ruedas, la feria que reúne a los principales fabricantes, distribuidores y representantes del sector en Colombia.
De acuerdo con el más reciente informe de la ANDI y Fenalco, en septiembre de 2025 se registraron 102.831 motocicletas nuevas, un incremento del 50 % frente al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año, el crecimiento alcanza el 36,9 %.
Durante cuatro días, Expo2Ruedas ofrecerá una muestra comercial ampliada, con más de cinco pabellones dedicados a motocicletas, bicicletas, scooters, repuestos, accesorios y servicios especializados. También habrá pruebas de manejo, exhibiciones deportivas y espacios de networking enfocados en generar nuevas oportunidades comerciales.
“Expo2Ruedas responde a la transformación que vive el sector de las motos en Colombia. Esta feria no solo exhibe productos, también refleja cómo la industria se adapta a nuevos retos de movilidad, sostenibilidad y seguridad vial”, explicó Guillermo Pajón, gerente de Prisma Gestión Empresarial y socio creador del evento.
Las marcas que mueven el mercado de motos en Colombia
Según el informe de ANDI y Fenalco:
- Bajaj (17,17 %), Yamaha (15,27 %) y Suzuki (15,05 %) fueron las marcas con más registros.
- Fratelli fue la que más creció dentro del top 10 (+195,6 %), seguida de Hero (+166,6 %), Bajaj (+66,4 %) y Honda (+58,2 %).
- Los modelos más vendidos fueron:
AK125NKD EIII de AKT con 7.207 unidades
NMAX155 de Yamaha con 4.512 unidades
CT100 ES Spoke de Bajaj con 4.223 unidades
El crecimiento del sector está impulsado por el acceso a crédito, el uso de la moto como medio de trabajo y la llegada de nuevas motos eléctricas y de bajo cilindraje.
Destacado: Colombia vende más motos que Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile juntos.
Fechas y precios
- Fecha: del 23 al 26 de octubre de 2025.
- Lugar: Corferias, Bogotá.
- Entrada general: $38.000 para mayores de 12 años.
- Múltibono: $132.000 válido por los cuatro días del evento.
Toda la programación está disponible en la página web de la feria.