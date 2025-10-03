Colombia vende más motos que Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile juntos

El mercado automotor de motocicletas en América Latina registró en agosto de 2025 un crecimiento regional del 9,5 % frente al mismo mes del año anterior. Esta variación confirma la importancia que ha adquirido la motocicleta como medio de transporte en la región, especialmente en contextos urbanos donde la movilidad exige soluciones más prácticas y de menor costo frente al automóvil.
Los países que más aportaron a este resultado fueron Colombia y Ecuador. En el caso colombiano, las ventas se incrementaron un 29,5 %, mientras que en Ecuador la variación alcanzó el 22,3 %. En ambos casos, el crecimiento sostenido responde a factores como el menor costo de adquisición y mantenimiento respecto a un automóvil, así como a la necesidad de opciones de transporte más ágiles en ciudades con altos niveles de congestión vehicular.
El panorama, sin embargo, no fue uniforme. Algunos mercados registraron caídas importantes en sus ventas. Venezuela presentó una disminución del 21,9 %, mientras que en Uruguay el retroceso fue del 6,8 %. Estas variaciones están asociadas, principalmente, a condiciones macroeconómicas, dificultades de financiamiento y a la disponibilidad limitada de unidades en determinados segmentos.
Al analizar el comportamiento por categorías, se observa que las motocicletas de dos ruedas, las más comercializadas en la región, mostraron un desempeño favorable en países como Colombia, Ecuador y Perú, con crecimientos del 28,8 %, 22,0 % y 10,4 %, respectivamente. En contraste, Uruguay y Chile experimentaron caídas del 7,1 % y 4,6 %.
El segmento de tres ruedas exhibió un comportamiento particularmente positivo, sin registrar descensos en ningún país. Colombia lideró con un aumento del 69,6 %, seguida de Perú con 31,2 % y Uruguay con 30,8 %. Estos vehículos, destinados tanto al transporte de pasajeros como a la carga ligera, han consolidado un nicho específico en distintos mercados latinoamericanos.
¿Cómo han sido las ventas de motocicletas durante el 2025 en América Latina?
Uno de los datos más llamativos es que Colombia ha vendido más motocicletas que Argentina, Ecuador, Uruguay y Chile juntos durante este 2025 con más de 700.000 unidades, lo que confirma que estos vehículos ocupan un lugar central en la movilidad de los ciudadanos en el país.
En ese sentido, Colombia ocupa la primera plaza con 712.300 unidades vendidas a corte de agosto de 2025, seguido de Venezuela con 429.500 unidades, Argentina 418.000 y Perú 269.400.
Cabe destacar que en este ranking no se destaca a Brasil teniendo en cuenta que es el país con mayores ventas en lo que va de este 2025 con 1,4 millones de motocicletas.
En el caso de las motocicletas de cuatro ruedas, Ecuador encabezó las ventas con un crecimiento del 79,5 %, seguido de Argentina con 58,0 % y Colombia con 38,9 %. La excepción fue Chile, que registró una disminución del 28,8 % y se convirtió en el único país con resultado negativo en esta categoría.