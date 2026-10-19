Se concreta movida clave en cotizadas torres de oficinas de Medellín; negocio generó millonarios recursos

Inmoval, el Fondo de Inversión Inmobiliaria administrado por Credicorp Capital, concretó la venta de cinco activos por más de $329.000 millones en lo corrido de 2026.
Las operaciones hacen parte de su estrategia de rotación de portafolio, orientada a fortalecer su estructura financiera y materializar el valor de sus inversiones.
La transacción de mayor valor corresponde a la venta del 80 % de los derechos fiduciarios de Rivana Business Park Torre Sur, un activo de oficinas ubicado en Medellín. La operación representará ingresos superiores a $207.000 millones, cifra que supera su avalúo comercial.
El inmueble ha sido parte del portafolio de Inmoval desde las etapas de desarrollo y construcción hasta su puesta en operación y comercialización.
Según Adriana Hurtado, executive director de Inversiones Inmobiliarias en Credicorp Capital, el proyecto refleja la apuesta del Fondo por el desarrollo de Ciudad del Río y su consolidación como un eje financiero, cultural y residencial de Medellín.
Inmoval reducirá su nivel de apalancamiento
Los recursos obtenidos por las ventas se destinarán al pago de deuda financiera. Con ello, el Fondo prevé reducir su nivel de apalancamiento en más de ocho puntos porcentuales, hasta 26,21 % al cierre de 2026.
La medida busca fortalecer la liquidez y optimizar la estructura financiera del Fondo, al tiempo que permite dar continuidad a su estrategia de rotación de activos.
“Este avance representa un paso importante en el cumplimiento de los objetivos financieros definidos para el Fondo. Seguiremos trabajando en la ejecución disciplinada de las iniciativas estratégicas de Inmoval, con el propósito de preservar valor, optimizar el portafolio y generar resultados sostenibles para nuestros inversionistas”, señaló Hurtado.
La venta de Rivana se suma a las operaciones sobre el Edificio y Casa Mapfre, Oficinas Torre 26, Oficinas Terpel y Bodegas Montevideo. Desde el inicio de su estrategia de rotación de activos, en 2021, Inmoval ha obtenido ingresos por más de $622.000 millones y ha capturado un valor 5,3 % superior a los avalúos comerciales.