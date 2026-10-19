Gobierno De la Espriella anuncia plan para ordenar siembras de arroz y regular importaciones

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, anunció un nuevo Modelo de Ordenamiento Productivo para el sector arrocero, que comenzará a implementarse durante el primer semestre de 2027. La iniciativa busca mejorar la planificación de los cultivos, equilibrar la oferta y la demanda y proteger los ingresos de los productores.
La decisión fue adoptada este lunes 19 de octubre por el Consejo Nacional del Arroz, que acordó medidas relacionadas con la organización de la producción, la administración de las importaciones y los mecanismos de formación de precios. El esquema también contempla instrumentos financieros para reducir los riesgos económicos que enfrentan los agricultores.
Según el Ministerio de Agricultura, el acuerdo involucra a productores, industriales, comercializadores y representantes del Gobierno Nacional, con el propósito de establecer condiciones más estables para el mercado y fortalecer la competitividad de la cadena arrocera colombiana.
Siembras de arroz en Colombia tendrán nuevas medidas de planificación
Uno de los principales componentes será el ordenamiento de las siembras de arroz en Colombia mediante la zonificación de cultivos por departamento, la definición de áreas de siembra de referencia y la realización de un Censo Arrocero Nacional. Estas herramientas permitirán mejorar la información sobre la producción y ajustar las decisiones de siembra a las necesidades del mercado.
Con estas medidas, el Gobierno busca reducir los desequilibrios entre la oferta y la demanda que pueden generar presiones sobre los precios y afectar los ingresos de los agricultores.
En materia de comercio exterior, el Consejo Nacional del Arroz acordó promover una administración de los contingentes de importación que considere las condiciones del mercado nacional. La estrategia estará acompañada de mayores controles contra el contrabando y de la revisión de prácticas comerciales que puedan afectar la libre competencia.
También se impulsará la creación de un Mecanismo Nacional de Formación de Precios del Arroz, basado en información verificable sobre costos de producción, inventarios, oferta, demanda y comercio exterior. Su propósito será aumentar la transparencia del mercado y facilitar las decisiones de productores, industriales y comercializadores.
El Ministerio de Agricultura todavía no ha precisado la fórmula que utilizaría este mecanismo ni las condiciones específicas para su entrada en funcionamiento.
Gobierno impulsará créditos y un fondo para estabilizar los precios del arroz
Otro componente del acuerdo está relacionado con la protección económica de los productores frente a los riesgos climáticos y las variaciones de precios. Para ello, se promoverán pólizas colectivas de aseguramiento, mecanismos de cobertura y la estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios.
Estas herramientas buscan reducir el impacto económico de las pérdidas de cosechas y las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, todavía no se han anunciado los recursos que respaldarían el fondo ni las condiciones de acceso para los agricultores.
En financiación, el modelo contempla impulsar una línea de crédito especializada a través de Finagro, orientada a fortalecer la integración agroindustrial y facilitar recursos para mejorar los procesos productivos y comerciales.
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Asimismo, se promoverá una mayor disponibilidad de semillas certificadas y el acceso a tecnologías agrícolas que permitan aumentar la productividad y competitividad del sector arrocero colombiano.
Aunque la implementación general del modelo comenzará durante el primer semestre de 2027, todavía no se ha detallado el cronograma específico de cada medida ni el presupuesto necesario para poner en marcha los instrumentos acordados.