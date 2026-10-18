MinAgricultura anuncia alianza con Grupo Éxito para reducir intermediarios y mejorar ventas del campo

El Ministerio de Agricultura y el Grupo Éxito anunciaron una alianza para fortalecer los canales de comercialización de pequeños y medianos productores.
La iniciativa pretende reducir las barreras de intermediación, facilitar su vinculación con las grandes plataformas comerciales del país y promover condiciones de comercialización que contribuyan a mejorar la rentabilidad del campo.
Según el jefe de la cartera, Indalecio Dangond, el impacto puede superar los $1,2 billones anuales.
Como parte de esta estrategia, el Ministerio anunció que el próximo 25 de octubre realizará una primera jornada en Villapinzón y Chocontá, Cundinamarca, con productores de papa y representantes de Fedepapa.
El objetivo será avanzar en el acercamiento entre los productores y los canales de compra, así como identificar oportunidades para fortalecer la comercialización de este producto.
La iniciativa contempla, además, la Línea de Crédito de Integración Agrocomercial, un mecanismo que busca facilitar que grandes plataformas de comercialización de alimentos, como el Grupo Éxito, puedan entregar anticipos a los productores por las cosechas futuras que se comprometan a venderles.
Este instrumento busca contribuir al acceso a recursos para el desarrollo de la actividad productiva y facilitar la articulación entre la producción agropecuaria y la demanda comercial.