La movilidad humana está transformando economías, sectores y ciudades; estas son las cifras

Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y Migración Colombia, el país atraviesa uno de los cambios migratorios más acelerados de su historia reciente: más de 1,3 millones de personas salieron del país entre 2022 y 2024, y solo en el último año se registraron 314.000 nuevas migraciones.
En medio de este panorama, el análisis The Next Mindset: Movilidad Humana, presentado por la firma LLYC, examina cómo el movimiento de personas está transformando economías y sectores en todo el mundo.
El estudio destaca que esta dinámica, lejos de ser solo un desafío social, se ha convertido en un motor de crecimiento, innovación y competitividad, con efectos que también empiezan a sentirse con fuerza en América Latina.
¿Qué revela la IA sobre la migración?
El informe utilizó Radar IA, una herramienta que analizó 1.440 respuestas generadas por cuatro modelos avanzados de inteligencia artificial para medir cómo se interpreta la migración a nivel global. Entre los hallazgos:
- 69 % de consenso en que la migración tiene un impacto positivo.
- En casi todas las respuestas analizadas (99 %), la migración se vincula con productividad y crecimiento económico.
- Los sectores más impulsados son tecnología, agricultura, turismo y servicios financieros.
“Cada flujo migratorio reconfigura economías y crea nuevos mapas de oportunidades. La ventaja competitiva del futuro estará en la capacidad de interpretar este movimiento”, afirmó Andrés Ortíz, socio y director general de LLYC Colombia.
El impacto económico global de la movilidad humana
El informe evidencia cómo la movilidad humana impulsa cambios profundos a escala internacional:
- En España, la inmigración explica el 80 % del crecimiento económico de los últimos 15 años.
- En Estados Unidos, 46 % de las empresas Fortune 500 fueron fundadas por migrantes o sus hijos.
- En Perú, por cada sol invertido en atención a migrantes, la economía obtiene un retorno de 2,6 soles.
Adicionalmente, y de acuerdo con el estudio, la movilidad humana está acelerando o redefiniendo dinámicas en múltiples industrias:
- Finanzas y remesas: hoy superan la IED en varios países de la región.
- Agroindustria: la diversidad laboral impulsa nuevas cadenas de valor.
- Turismo: crecen modalidades como turismo académico, médico o de raíces.
- Educación: España y México concentran un aumento constante de estudiantes internacionales.
- Construcción: la inmigración es clave ante la escasez de mano de obra.
- Cultura y contenidos: las narrativas interculturales duplican el engagement.
- Cambio climático: la migración ambiental será uno de los fenómenos determinantes del siglo XXI.
“En Colombia, donde aumentan tanto las salidas como la llegada de población migrante, entender esta dinámica es clave para anticipar cambios: permite diseñar mejores políticas públicas, ajustar estrategias empresariales basadas en talento diverso y planificar ciudades acorde con la nueva realidad demográfica”, concluyó Ortíz.