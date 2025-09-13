Movistar es el operador con la red 5G más rápida en Colombia, según Ookla

Movistar fue reconocido por Ookla como el operador con la mejor red 5G de Colombia durante el primer semestre de 2025, destacando la superioridad de Movistar en velocidad, cobertura y experiencia de usuario.
Además, Movistar también fue reconocido por octava vez consecutiva como el internet más rápido del país gracias a su fibra óptica y por tercera vez como la mejor experiencia fija para los gamers.
Tras el lanzamiento de la red 5G, la compañía ya cuenta con presencia en 51 ciudades y más de 406 sitios activos en alianza con Tigo, lo que representa una de las coberturas más robustas a nivel nacional. Además, ha homologado más de 155 equipos 5G y cuenta con un 70 % de participación en ventas de dispositivos compatibles con esta red.
“Este es un resultado logrado gracias al compromiso constante que tenemos en Movistar por ofrecer lo mejor. Refleja una apuesta decidida por la calidad, la innovación y, sobre todo, por nuestros clientes. En Movistar no competimos por cantidad, sino por la excelencia sostenida en el tiempo. Seguiremos acercando el futuro a millones de colombianos, impulsando la productividad y con el compromiso por conectar el país”, afirmó Fabián Hernández, CEO de Movistar Colombia.
Reconocimiento de Ookla
De acuerdo con el reporte de Ookla para el primer semestre de 2025, Movistar obtuvo el Speed Score más alto del país con 67,87 puntos en la red 5G, superando a Tigo (63,79) y Claro (57,19).
En velocidad de descarga, Movistar alcanzó un promedio de 350,90 Mbps, muy por encima de Tigo (274,80 Mbps) y Claro (188,73 Mbps). En la misma tecnología y en velocidad de subida, Movistar también lideró la navegación en 5G con 33,86 Mbps, frente a Tigo (29,54 Mbps) y Claro (29,15 Mbps).
Cabe resaltar que el reconocimiento de Ookla se basa en una metodología que pondera la velocidad de descarga (70 %), velocidad de subida (20 %) y latencia (10 %), utilizando percentiles 10, 50 y 90 para reflejar el desempeño real de la red. Movistar no solo lidera en promedios, sino también en los percentiles más altos de velocidad.