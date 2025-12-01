MSCI Colcap completa seis meses consecutivos de valorización

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 28 de noviembre de 2025 en 2.073,28 puntos, registrando un avance acumulado para el mes de noviembre de 4,34 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 50,28 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice conserva su desplazamiento alcista mensual. El nivel de soporte para este periodo de tiempo se establece en los 1.850 puntos y como el índice cierra en máximos históricos aun no marca resistencias mensuales.
Al finalizar el mes de noviembre de 2025 el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado mensual de $3.39 billones, mostrando una variación positiva en este ítem de 43,00 %, debido a que en el mes de octubre de 2025 se estableció un monto acumulado negociado de $2.37 billones.
Recomendado: Acciones recomendadas en Bolsa de Colombia para 2026, según Credicorp Capital: diversificación geográfica es clave
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del mes de noviembre:
- En el primer lugar, Fabricato (Fabricato) que sube 32,86 % en su acumulado mensual.
- En la segunda casilla, Grupo Éxito (Éxito) que avanzó 24,32 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) que incrementaron su valor 17,71 % al cierre del mes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Grupo Argos preferencial (PFGrupoarg) que presentaron una valorización de 10,76 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Cementos Argos preferencial (PFCemargos) que sube 10,61 %.
Los títulos de Canacol (CNEC) bajaron –21,75 % y se convierten en el activo con peor desempeño del mes de noviembre.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap